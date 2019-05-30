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強仁停工3年「接新戲演男主角」　遭疑回歸SJ…所屬社說話了！

記者韓景樺／綜合報導

南韓團體Super Junior的成員強仁過去多次爆出酒駕、酒後鬧事等負面新聞，不止粉絲無法理解原諒，他的個人演藝事業也全面停擺。而沉寂了3年的他，最近接拍網劇《未來發生的事》（暫譯，미래에게 생긴 일），更挑大梁出演男主角，預告片釋出後，也在網上掀起熱議。

▲▼強仁隔3年再次出現在螢幕前。（圖／翻攝自YouTube／EDGE DRAMA）

▲▼強仁隔3年再次出現在螢幕前。（圖／翻攝自YouTube／EDGE DRAMA）

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▲強仁隔3年再次出現在螢幕前。（圖／翻攝自YouTube／EDGE DRAMA）

《未來發生的事》描述準備就業的女主角「韓未來」在前往日本熊本旅遊的最後一天發生了特別的事，更認識了強仁所飾演的男主角「東俊」，展開了有趣又曖昧的互動。

該劇預計在5月31日播出，因為是強仁睽違3年再度現身螢幕的作品，自27日釋出預告後，便引起不小討論，也有傳聞指強仁是否會藉此作品復出，有意在日後回歸Super Junior活動。

▲▼強仁隔3年再次出現在螢幕前。（圖／翻攝自YouTube／EDGE DRAMA）

▲▼強仁隔3年再次出現在螢幕前。（圖／翻攝自YouTube／EDGE DRAMA）

▲強仁和女主角在劇中有不少曖昧互動。（圖／翻攝自YouTube／EDGE DRAMA）

對此，韓媒《韓國經濟》也向強仁所屬公司Label SJ求證，相關人士僅低調表示，強仁收到製作公司的邀約後，經過考慮才決定接拍，「目前為止還沒有安排下一部作品或正式活動的計畫」，也透露Super Junior預計將在下半年發行專輯，但確切的回歸時間和成員人數則仍尚未確定。

強仁在2016年6月爆出二度酒駕，隔年11月又因疑似酒後毆打女友鬧上警局，雖然官方為他發表道歉聲明，但網友並不買單，仍然要求他乾脆退出團體，別再傷害Super Junior的形象。而如今3年過去，強仁接拍新網劇，也讓不少網友再次關注起他的動態。 

▲▼強仁隔3年再次出現在螢幕前。（圖／翻攝自YouTube／EDGE DRAMA）

▲強仁未來的演藝事業動向讓不少人好奇。（圖／翻攝自YouTube／EDGE DRAMA）

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Super Junior, 強仁, 未來發生的事

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