雷／金材昱❤朴敏英原地求婚！浪漫大結局：願意成為我的本命嗎

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《她的私生活》30日播出最後一集，金材昱、朴敏英不但滾床單，最後甚至上演浪漫求婚戲碼，男主角Ryan館長遞出金色戒指，向女主角成德美單膝下跪，「我只想要描繪你未來的幸福，你願意和我結婚嗎？」浪漫劇情畫下完美結局。

▲金材昱向朴敏英下跪求婚。（圖／翻攝自tvN）

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最後一集，Ryan館長終於恢復了作畫的能力，正邁向幸福的他們，德美卻接到了在美國紐約策展的提案，Ryan勸她不要放棄大好機會，但一邊又很可惜，「那我們這樣就得談遠距離戀愛了」，德美則是希望Ryan一起去，剛好是以畫家復出的好機會。

就在兩人拜別完各自父母，Ryan送德美回家，就在她的家門前，突然對她深情告白，並把戒指放在對方手裡，「不是現在的話就不行，一點都不想要再拖了。」接著他單膝下跪，唸出感人求婚台詞。

▲▼《她的私生活》浪漫大結局。（圖／翻攝自tvN）

「成德美，這世界上我只想和你一起描繪你的幸福，你願意嫁給我嗎？」這時德美已經眼眶濕潤，回答：「因為我是迷妹，就用最像我的方式回答...我願意，我會成為你的本命，你也可以成為我的本命嗎？」

Ryan深情看著德美回答：「永遠」接著為女方左手無名指戴上戒指，兩人相視而笑，擁抱彼此，為《她的私生活》打造完美夢幻結局。

▲金材昱原地求婚成功。（圖／翻攝自tvN）

▼《她的私生活》求婚場景。（影片來源：YouTube tvN DRAMA）