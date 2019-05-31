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泫雅表演中「正面著地重摔」！　滑倒還想繼續唱…下舞台後緊急送醫

記者韓景樺／綜合報導

南韓女星泫雅擁有性感臉蛋、魔鬼身材，敬業的她每每現身，總會為觀眾帶來火辣又驚喜的舞台表演，擁有不少死忠粉絲。30日她到清州大學表演，卻意外在舞台上重摔，造成臉部多處瘀傷，讓粉絲看了心疼不已。

▲▼泫雅摔倒。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲泫雅在公演中摔倒，臉上瘀青明顯。（圖／翻攝自IG／泫雅）

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當晚因為天氣不佳加上舞台濕滑，在舞台上熱歌勁舞的泫雅疑似沒有留意到腳步，在往後退時忽然重重滑倒，身體和舞台發出超大的撞擊聲，大到可以清楚聽見，一時間舞群和工作人員也連忙圍上前去關心倒地不起的泫雅。

▲▼泫雅在舞台上滑倒，臉部有瘀青。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲泫雅摔倒當下發出巨響，眾人都嚇到了。（圖／翻攝自IG／泫雅）

事後泫雅也在IG上PO出事發時的影片，更說「即使滑倒了也要繼續唱歌」，敬業精神讓人看了很不捨。她也不忘和粉絲報平安，透露自己已經前往醫院進行仔細檢查，也照過頭部的斷層掃描，一切都很正常，只是「右邊的眉毛和顴骨處有瘀青」，要大家別替她擔心，還不忘向被她嚇到的粉絲致歉，更說自己已經拿了3天的藥，好好吃藥休息就會好起來的。泫雅的貼心讓粉絲看了好心疼，紛紛叮嚀要她以後小心點，早日康復。

▲▼泫雅在舞台上滑倒，臉部有瘀青。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲▼泫雅在舞台上滑倒，臉部有瘀青。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲泫雅摔倒後到醫院檢查，發文要粉絲別擔心。（圖／翻攝自IG／泫雅）

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