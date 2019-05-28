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孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星孝琳是前女團「SISTAR」成員，團體解散後，她以極具爆發力的唱功吸引大票粉絲喜愛，還被封為「南韓碧昂絲」。但近期她卻捲入一名校園霸凌的爭議，網友爆料在學生時代曾被孝琳欺負長達3年，甚至遭到電話筒砸頭。28日孝琳經紀公司表示，已經達成和解。

▲孝琳爆霸凌同學。（圖／翻攝自微博、孝琳IG）

▲孝琳被爆校園霸凌同學3年。（圖／翻攝自孝琳IG）

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近日，有名網友以「校園暴力Me Too，真的不寒而慄」為標題，揭露自己曾被孝琳校園霸凌的過程，並透露時常被她搶走衣服和現金等物品，而朋友也曾被她叫去KTV，用電話筒砸腦袋，更無奈地表示：「孝琳施暴的原因，是因為她的男朋友與我的男朋友名字一樣。」還長期被霸凌長達3年，「我堅持了3年，居然沒有自殺，連我自己都覺得神奇。」

事件爆發後，孝琳所屬公司Bridge先是表示：「因孝琳本人對15年前的記憶已經不太清晰，目前正在確認事情是否屬實。 」、「想親自去找主張自己是受害者的人，並會盡全力去解決。」但之後又改口，態度強硬地表示：「無法忍受污辱和詆毀他人名譽的行為，必將追求責任。」

▲孝琳爆霸凌同學。（圖／翻攝自微博、孝琳IG）

▲孝琳經紀公司表示，已與爆料人和解。（圖／翻攝自孝琳IG）

不過28日，孝琳經紀公司發出聲明：「經過漫長的溝通後基本上達成和解。」並透露雙方在充分溝通後消除了誤會，孝琳方面也不再會有此前官方聲明中所提到的關於損害名譽等強硬法律措施。但這個結果還是造成許多討論，有人認為：「所以是間接承認是霸凌加害者了嗎？」但也有人表示，事情的真相只有當事人知道，外人不便妄加揣測。

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