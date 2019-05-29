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《復仇者4》雷神原本會減肥成功！　他堅持「胖到底」原因曝光

記者傅家妤／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》中的「雷神索爾」在薩諾斯彈指後，失去了家人及許多好友，因此一蹶不振，開始放棄生活，放棄管理自己的身材，一改過去8年來「漫威第一肌肉男神」的形象，稱為蓄著大鬍子、頂著啤酒肚的邋遢超級英雄，但其實一開始編劇的設定是希望他在電影中途就減肥成功，變回過去帥氣的模樣，不過卻被飾演該角色的克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）拒絕了。

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▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照）

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▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃在《復仇者聯盟：終局之戰》一直維持著胖胖的形象。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照）

克里斯漢斯沃近來登上《Variety》雜誌封面，並在訪談中分享了自己在在拍攝《復仇者4》的趣事，他透露一開始漫威的計劃是讓「雷神索爾」在電影進行到一半，就減肥成功，回到過去那種健美的身材，不過他卻向漫威爭取要保留原有的「肥胖版雷神」到電影的最後，「事實上我還滿喜歡那個版本的的索爾，那跟我過去演過的他都很不一樣，然後這一次他就像是有不同的，屬於自己的生命。」

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（圖／《雷神》劇照

▲「雷神索爾」8年來的身材都非常好，在最後一集做出了極大改變。（圖／《雷神》劇照）

另一個讓他如此堅持的原因是克里斯漢斯沃認為，雷神索爾這個角色隨著電影慢慢改變，慢慢成長，而這樣的成長與體脂肪無關，並不是一定要擁有健美身材，才能被稱為是超級英雄，不管外貌如何，不管他是誰，雷神索爾經歷過這麼多事情以後，已經變得更堅強，也更清楚知道自己尋找的目標和事物是什麼了。

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自推特／Caillou Pettis）

▲「雷神索爾」的假肚子及手腳重達40公斤。（圖／翻攝自推特／Caillou Pettis）

而為了堅持當肥胖版的索爾，克里斯漢斯沃也吃了不少苦頭，他在訪談中透露，自己每天拍戲都要花上3個小時來完成妝髮，而且必須全天背著重達40公斤的矽膠假肚子、假手臂等，「那真的讓我累癱了，我手上以及腳踝上的那些重量，就是要讓我的手腳晃起來有不同的弧度，而我在整個過程都得拖著這些東西。」

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自推特／Caillou Pettis）

▲「雷神索爾」每天要花3個小時妝髮。（圖／翻攝自推特／Caillou Pettis）

不過克里斯漢斯沃也表示，因為裝了大肚子，他在片場變得更受歡迎了，「大家把我當成大玩偶熊般，喜歡來抱抱我，或是摸摸我的肚子，像對待孕婦一樣，或是喜歡坐在我的大腿上，把我當成對聖誕老人，我覺得我就像是個老人，一個老爺爺，然後有很多小孩圍繞在我身邊。」雖然最後他也厭煩了別人一直摸他的肚子，這一點也讓他體會到原來妻子過去在懷孕時的感受。

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 克里斯漢斯沃.Chris Hemsworth, 雷神

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