交往王子滿1年！　35歲鄧麗欣鬆口「生娃時間點」

記者傅家妤／綜合報導

香港女星鄧麗欣（Stephy）2018年7月鬆口坦承，早在同年4月就與王子（邱勝翊）處於交往階段，小倆口認愛後，越愛越大方，感情一直都非常甜蜜穩定，近來35歲的鄧麗欣在出席活動時，被現場媒體問及人生大事，終於鬆口回應，關於何時生寶寶一事：「不想給自己限制。」

▲王子與鄧麗欣交往1年多，感情甜蜜。（圖／翻攝自IG／鄧麗欣）

請繼續往下閱讀...

根據香港媒體《東網on.cc》報導，鄧麗欣26日早上在拍攝新片《殘影空間》，該電影集合了多位實力派演員，其中包括姜皓文、凌文龍、BabyJohn（蔡瀚億）等，而她這次在片中飾演一名法醫精神科醫生，台詞包含許多專業名詞，加上這次所飾演的角色較為沉重，她必須花許多時間來揣摩，因此心情一度非常差，而且還會想哭，她甚至還懷疑過自己有心理疾病。

▲小倆口近來雖分隔兩地忙拍戲，但感情依舊穩定。（圖／翻攝自IG／鄧麗欣）

被問及男友王子是否有被她的這種狀態嚇到，鄧麗欣坦言，在接戲時已經事先向對方報備，「我有跟他說我拍這部戲的角色，叫他有什麼事情都別害怕，他現在也在台灣拍戲，同樣也是很沉重。」隨後話題被帶到好姐妹吳雨霏懷第二胎，35歲的她也被大家關心起人生大事，什麼時候輪到她生小孩，對此鄧麗欣笑言：「不想給自己限制，這樣壓力會很大。」

事實上，好姐妹吳雨霏過去在生下第一胎後，曾在受訪時透露，鄧麗欣與王子曾一起去看寶寶，她還笑虧對方與男友一直黏在一起，無法分開，並透露自己見到鄧麗欣與王子時，都會忍不住向兩人催生，不過兩人每次的反應都只是「笑一笑」。





▲鄧麗欣與吳雨霏（左）已是相交多年的好姐妹。（圖／翻攝自IG／吳雨霏）

▲吳雨霏如今也即將迎來第二胎。（圖／翻攝自IG／吳雨霏）