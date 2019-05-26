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《鋼鐵人3》原本有龍母！　編劇藏6年親曝「消失原因」

記者傅家妤／綜合報導

英國女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）因在《冰與火之歌》中飾演「龍母」一角走紅，近來《鋼鐵人3》的編劇之一德魯皮爾斯（Drew Pearce）在IG上爆料，艾蜜莉亞克拉克原本會出現在2013年電影《鋼鐵人3》當中，但後來因劇本有所改動，此事最後並沒有成真。

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▲▼艾蜜莉克拉克、《鋼鐵人3》。（圖／翻攝自IG／帳號名稱）

▲艾蜜莉亞克拉克原本會出現在《鋼鐵人3》當中，但最後卻因劇本更動而離開了。（圖／《鋼鐵人3》、《冰與火之歌》劇照）

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德魯皮爾斯近日在IG上分享《鋼鐵人3》早期圍讀劇本拍下的畫面，並在發文中透露當時一起參與的演員包括「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey.Jr）、「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle）以及「龍母」艾蜜莉亞克拉克，他在文中解釋，其實艾蜜莉亞克拉克原本就是該電影的卡司之一，但最後卻因劇本更動才退出的，他在發文中並未透露當時對方原先會演什麼角色，僅稱「那是個很長的故事。」

▲▼艾蜜莉克拉克、《鋼鐵人3》。（圖／翻攝自IG／Drew Pearce）

▲《鋼鐵人3》編劇爆料，「龍母」原是該片卡司之一。（圖／翻攝自IG／Drew Pearce）

不過據外媒《Comic Book Resources》報導，當時《鋼鐵人3》在上映前，曾做了其中一個較大的更動是，「絕境（Extremis）」的發明者「瑪雅韓森博士」（Maya Hansen）一開始應是該片的最大秘密反派，戲份也較多，不過後來有傳，當時漫威認為讓女性成為反派，會影響玩具銷量，因此刪減了不少她的戲份，因此報導稱，艾蜜莉亞克拉克極有可能是因此才離開。

▲▼艾蜜莉克拉克、《鋼鐵人3》。（圖／《鋼鐵人3》劇照）

▲外媒猜測艾蜜莉亞克拉克的離開，與《鋼鐵人3》中瑪雅韓森博士戲份被刪剪的原因一樣。（圖／《鋼鐵人3》劇照）

事實上，《鋼鐵人3》並非艾蜜莉亞克拉克錯過的第一部賣座電影，她近日在受訪時也曾提及，因為不願意拍裸露戲，因此拒絕了《格雷的五十道陰影》的邀約。

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關鍵字

艾蜜莉克拉克, Emilia Clarke, 冰與火之歌, 鋼鐵人3, 漫威, 復仇者聯盟

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