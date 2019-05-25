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男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機

記者傅家妤／綜合報導

香港武打明星樊少皇近來被爆出拖欠大筆債務，日前還被一名自稱是其債主的女子告上法院，控訴他6年前借了人民幣400萬元（約台幣1800萬元），用於支付與前妻離婚的費用，但後來樊少皇不僅沒有還清債務，還把錢用於置產，事情鬧得沸沸揚揚，沒想到欠債風波尚未平息，樊少皇的妻子賈曉晨25日突在微博指出，「有點後悔12年買了兩個（棟）房子給我老公…。」

《葉問》樊少皇娶小9歲辣妻賈曉晨　低調辦兩桌完事（圖／翻攝微博）

▲樊少皇涉嫌欠債不還，老婆賈曉晨多次出面幫忙澄清。（圖／翻攝微博／樊少皇）

關於樊少皇欠債一事，賈曉晨過去曾多次出面澄清，稱老公是無辜受牽連的，「是他借人幾百萬，人家沒有還給他，反而害他被人追債。」還稱該名借款人是樊少皇從小一起玩到大的朋友，與此同時她也否認樊少皇與舊愛陳少霞有過婚姻關係。

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▲《葉問》樊少皇當爸了。（圖／翻攝樊少皇、賈曉晨微博）

▲樊少皇與賈曉晨育有一女「小飯兜」。（圖／翻攝微博／賈曉晨）

賈曉晨似乎有感而發，突在微博發文指出，過去因心疼老公把賺到的錢都給了別人，孤身一人卻沒有任何房產，擔心對方年老後沒有依靠，因此買了2棟房子送給對方，不僅幫忙付了頭期款，還教會了樊少皇理財，「卻沒想到幾年後，我還給了他第一次走進了婚姻殿堂的機會，他第一次有了老婆，既然他變成了我的人…早知道房子寫我自己（的）名字了。」

雖然是放閃文，但字裡行間還是不忘替老公澄清，足見她的細心，而該則語帶雙關的發文，也意外引起了不少關注，粉絲也笑言：「這波恩愛秀得很有深度」、「樊先生娶了妳真的好幸福」。

▲▼樊少皇、賈曉晨。（圖／翻攝自微博／賈曉晨）

▲賈曉晨發文。（圖／翻攝自微博／賈曉晨）

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