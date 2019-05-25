激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

記者傅家妤／綜合報導

「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）去年10月被拍到與科技公司CE0布萊登華爾沃斯（Brendan Wallace）在餐廳激吻，沒想到事隔半年多，她又爆出有了新戀情，對方還是R&B天后艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）同父異母的弟弟Cole Cook，疑似與布萊登華爾沃斯已經分手。

▲艾瑪華森去年10月剛被拍到與布萊登華爾沃斯約會、激吻。（圖／CFP）

艾瑪華森近日被拍到現身紐約某家餐廳，與一名頭戴黑色鴨舌帽的男子單獨用餐，當時她身穿黑色小背心，不僅胸前開V，而且腰部正面整個挖空，外面穿著黑色皮外套，既性感又時尚，還略帶俏皮感，而男方相對打扮得略為休閒，僅穿了一件全白薄長袖T恤，搭配黑色牛仔褲，兩人在用餐期間有說有笑，關係看起來非常好。

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▲艾瑪華森新歡被起底是R&B天后艾莉西亞凱斯同父異母的弟弟。（圖／翻攝自IG／Alicia Keys、Cole Cook）

據外媒《每日郵報》報導，該名鴨舌帽男子就是R&B天后艾莉西亞凱斯同父異母的弟弟Cole Cook，其實艾莉西亞凱斯的本名就叫「 Alicia Augello Cook」，Cole Cook比艾瑪華森小1歲，畢業於中央華盛頓大學劇場表演相關科系，是艾莉西亞凱斯丈夫Swizz Beatz的廣告公司《Timeless Eye》創辦人之一。

▲艾瑪華森對感情事一向非常低調，鮮少主動提及。（圖／翻攝自IG／艾瑪華森）

29歲的艾瑪華森一直以來對感情生活相當保密，在訪問時總是避談相關話題，與美國科技新貴威廉奈特（William Knight）結束了2年戀情後，去年爆出與《歡樂合唱團》寇德歐沃斯崔交往，不料6個月後就傳出分手消息，同年10月她被拍到與科技公司CEO布萊登華爾沃斯在墨西哥的海邊約會、接吻，而日前竟又被目擊與天后的弟弟Cole Cook約會，這似乎也代表著她與布萊登華爾沃斯的感情已經結束。

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