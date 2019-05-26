寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

記者傅家妤／綜合報導

蘇打綠休團3年，主唱吳青峰目前單飛出道，不僅推出了個人作品，還獨自上了不少節目，近來他在網綜《樂隊的夏天》擔任固定嘉賓，分享了許多自己在音樂創作上的想法，在近日的播出的節目中還談及被指抄襲孫燕姿作品一事，他表示自己聽了也覺得有其中一句非常相似，笑言「真的一樣欸！」

▲吳青峰與楊丞琳的感情非常好。（圖／翻攝自IG／吳青峰）

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吳青峰才華出眾，除了包辦了蘇打綠專輯大部分的歌詞創作以外，也曾為多名歌手寫歌，其中與楊丞琳合作的次數也非常頻繁，女方甚至曾說過兩人就像「張宇與十一郎」，雙方相知相惜，不僅工作上合作無間，私底下的感情也非常好。

▲吳青峰自從單飛後，獨自上了不少節目。（圖／翻攝自IG／吳青峰）

而青峰過去為楊丞琳寫的一首《少年維特的煩惱》卻被指抄襲孫燕姿的《隱形人》，於2012年發行的《少年維特的煩惱》的副歌有其中一句旋律與《隱形人》非常相似，該首歌是由他親自作詞作曲。他近日在《樂隊的夏天》回應了此事，「那首歌（《隱形人》）我不是特別熟，但是我也很驚訝，真的是一模一樣，所以這個時候也百口莫辯了。」

▲吳青峰上《樂隊的夏天》解釋被指抄襲一事。（圖／翻攝自IG／吳青峰）

後來青峰解釋，自己可能是聽過了以後，旋律變成了潛意識，而之後再唱的時候，也沒發現該旋律是過去自己曾聽過的，後來被主持人馬東追問，「被指抄襲會不會很憤怒？」青峰非常大方地表示，「我會說：『欸，真的一樣欸！』我也沒有辦法，我就給楊丞琳道歉了。」不少網友看了該片段後，都紛紛留言力挺：「吳青峰還需要抄襲嗎」、「有一句…網友好嚴格喔」。

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