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辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

記者傅家妤／綜合報導

藝人小優（游振宜）平時給人搞笑的形象，其實是隱乳正妹，身材超級有料，她近來到宜蘭參加《綜藝新時代》節目錄製，並在IG上曬出數張身穿比基尼的美照，大秀好身材，隨後還不忘大派福利，曬出與另外3位女嘉賓一起穿泳裝的合照，4人一個比一個還辣，讓網友看了都忍不住直呼：「這畫面也太惹火了吧！」

▲▼小優。（圖／翻攝自IG／小優）

▲▼小優。（圖／翻攝自IG／小優）

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▲小優曬出多張比基尼美照。（圖／翻攝自IG／小優）

小優近來到宜蘭出外景，期間在IG上曬出多張節目錄製的側拍照，日前還PO出了數張自己的比基尼美照，畫面中只見她身穿藍色比基尼，在泳池邊對著鏡頭微微彎腰，北半球全露，身材好到讓人噴鼻血。

▲▼小優。（圖／翻攝自IG／小優）

▲▼小優。（圖／翻攝自IG／小優）

▲小優身材非常好。（圖／翻攝自IG／小優）

沒想到事隔一天，小優再度加碼放送福利，直接曬出與另外3位女神的同框合照，笑言：「四美辣一波，這集《綜藝新時代》好精彩，大家的泳衣都好美喔！」4位女星一個比一個還辣，黃沐妍、小優、蔡允潔都穿著比基尼，大露渾圓雪乳、小蠻腰。

▲▼小優。（圖／翻攝自IG／小優）

▲▼小優。（圖／翻攝自IG／小優）

▲4位女星在泳池邊同框，秀出惹火身材，左起蔡允潔、小優、張家瑋以及黃沐妍。（圖／翻攝自IG／小優）

而張家瑋雖身穿連身泳裝，但腰際左右及中間都挖洞，露出「ㄦ字」曲線，胸前設計更性感，大深V一路開到胸部以下，左右兩邊的罩杯全靠一條帶子固定，同時還有集中的功能，同樣非常性感惹火！

▲▼小優。（圖／翻攝自IG／小優）

▲浩角翔起入鏡。（圖／翻攝自IG／小優）

畫面曝光後，瞬間引起不少網友關注，大家紛紛大讚「怎麼每個都那麼正」、「福利滿滿」、「看了照片更確定一件事，夏天真好！」在小優曬出的照片中，有其中是有主持人浩角翔起加入到4人行列當中，不少網友注意到照片6人當中，阿翔的腿是最細的，因此也有部分粉絲笑言：「阿翔的腿好細」、「沒想到最搶鏡的是浩角翔起」。

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小優, 黃沐妍, 蔡允潔, 張家瑋, 浩角翔起

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