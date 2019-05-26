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蕭薔神逆齡「紅到國外」　跟4同齡國際女星一比…外媒：驚呆百萬人！

記者傅家妤／綜合報導

蕭薔素有「台灣第一美女」之稱，保養得宜的她無論臉蛋、身材都依舊猶如少女版，非常漂亮，近來51歲的她甚至還因為超強逆齡外表，登上了英國《每日郵報》版面，報導中還將她與另外4名同齡國際女星相比，大讚她「越來越年輕，逆齡外貌與身材，驚豔了數百萬人。」

▲蕭薔。（圖／翻攝自微博／蕭薔、官網／《每日郵報》）

▲蕭薔登上外媒版面。（圖／翻攝自微博／蕭薔、官網／《每日郵報》

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《每日郵報》報導中大讚，1968年出生的蕭薔雖已51歲，而且在亞洲的螢幕上已經出現超過30年，但臉蛋、身材不僅沒有隨著歲月老去，而是越變越年輕，非常漂亮。該篇報導還將她與另外4名同齡女星相比，其中包括曾演出《追殺比爾》的華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）、澳洲籍女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）、好萊塢女星艾希莉賈德（Ashley Judd）以及性感歌姬凱莉米洛（Kylie Minogue）。

▲▼蕭薔。（圖／翻攝自微博／蕭薔）

▲▼蕭薔。（圖／翻攝自微博／蕭薔）

▲蕭薔雖然已年過半百，但身材、臉蛋依舊維持得猶如18歲少女般。（圖／翻攝自微博／蕭薔）

報導中稱，蕭薔保持年輕的秘訣就是長期保持運動的習慣且長年吃素，她不僅是個游泳愛好者，且接觸瑜珈長達10多年，這也有助於她「保持心靈年輕」。事實上，蕭薔2018年為了拍年曆，同年10月就曾透露，自己在半年前就開始天天到瑜珈教室報到，為了保持精實體態，還搭配游泳及每天只吃一餐，當時身高170公分的她，體重僅45公斤，雖然已年過半百，但好身材一點都不輸給18歲少女。

▲▼蕭薔。（圖／翻攝自微博／蕭薔）

▲▼蕭薔。（圖／翻攝自微博／蕭薔）

▲蕭薔接觸瑜珈已經長達10多年。（圖／翻攝自微博／蕭薔）

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