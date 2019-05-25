《格雷》女主原是龍母！　她親揭拒接原因「與全裸戲有關」

記者傅家妤／綜合報導

由同名小說改編的電影《格雷的五十道陰影》系列電影雖口碑不如預期，票房卻非常亮眼，也連帶捧紅了男女主角，不過原來達珂塔強生（Dakota Johnson）並非女主角第一人選，該片曾找過「龍母」 艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke），但卻被她拒絕了。

▲《格雷的五十道陰影》捧紅了男女主角傑米道南（Jamie Dornan）及達珂塔強生。（圖／《格雷的五十道陰影》劇照）

艾蜜莉亞克拉克近來接受《The Hollywood Reporter》的訪問，並透露在《冰與火之歌》後，未來不再打算接任何有全裸戲份的作品，她也提及，過去《格雷的五十道陰影》曾來找過她，但當時她對於全裸戲碼已經感到非常厭倦，「我上一次在鏡頭前全裸，已經是非常久以前的事情了，但是這還是我一直會被問到的一個問題，因為我是女人。這樣真的非常煩人，我真的感到很厭煩，因為我是為了角色需要而拍，並不是為了讓男人可以檢查我的奶頭而拍的！」

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▲艾蜜莉亞克拉克因在《冰與火》拍攝全裸戲而困擾至今。（圖／《冰與火之歌》劇照）

艾蜜莉亞克拉克大讚《格雷的五十道陰影》的導演 Sam Taylor-Johnson很棒，是個很有眼光的「魔法師」，但是當對方來問自己的意願時，她立即就拒絕了，「我只脫了極少數的次數，但我卻一輩子都被『標籤』了，所以如果我答應了，所有的東西就會變成於性愛、全裸有關。」而最後該片女主角變成了達珂塔強生，而她也因此爆紅，不過艾蜜莉亞克拉克直言自己並不後悔拒絕接下該片。

▲艾蜜莉亞克拉克稱未來並沒有打算再接有裸戲的作品。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）