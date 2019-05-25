ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《格雷》女主原是龍母！　她親揭拒接原因「與全裸戲有關」

記者傅家妤／綜合報導

由同名小說改編的電影《格雷的五十道陰影》系列電影雖口碑不如預期，票房卻非常亮眼，也連帶捧紅了男女主角，不過原來達珂塔強生（Dakota Johnson）並非女主角第一人選，該片曾找過「龍母」 艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke），但卻被她拒絕了。

▲▼艾蜜莉亞克拉克。（圖／《格雷的五十道陰影》、《冰與火之歌》劇照）

▲《格雷的五十道陰影》捧紅了男女主角傑米道南（Jamie Dornan）及達珂塔強生。（圖／《格雷的五十道陰影》劇照）

艾蜜莉亞克拉克近來接受《The Hollywood Reporter》的訪問，並透露在《冰與火之歌》後，未來不再打算接任何有全裸戲份的作品，她也提及，過去《格雷的五十道陰影》曾來找過她，但當時她對於全裸戲碼已經感到非常厭倦，「我上一次在鏡頭前全裸，已經是非常久以前的事情了，但是這還是我一直會被問到的一個問題，因為我是女人。這樣真的非常煩人，我真的感到很厭煩，因為我是為了角色需要而拍，並不是為了讓男人可以檢查我的奶頭而拍的！」

請繼續往下閱讀...

▲▼艾蜜莉亞克拉克。（圖／《格雷的五十道陰影》、《冰與火之歌》劇照）

▲艾蜜莉亞克拉克因在《冰與火》拍攝全裸戲而困擾至今。（圖／《冰與火之歌》劇照）

艾蜜莉亞克拉克大讚《格雷的五十道陰影》的導演 Sam Taylor-Johnson很棒，是個很有眼光的「魔法師」，但是當對方來問自己的意願時，她立即就拒絕了，「我只脫了極少數的次數，但我卻一輩子都被『標籤』了，所以如果我答應了，所有的東西就會變成於性愛、全裸有關。」而最後該片女主角變成了達珂塔強生，而她也因此爆紅，不過艾蜜莉亞克拉克直言自己並不後悔拒絕接下該片。

▲▼艾蜜莉亞克拉克。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉亞克拉克）

▲艾蜜莉亞克拉克稱未來並沒有打算再接有裸戲的作品。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

推薦閱讀

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

格雷的五十道陰影, 達珂塔強生, Dakota Johnson, 龍母, 艾蜜莉亞克拉克, Emilia Clarke

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 泰劇《新鐵石心腸》閨房之吻甜炸！　霸道總裁「成人式撩妻」勾纏5分鐘
  2. 跟兒子差了40歲　徐若瑄「我要努力活久一點…」晚婚爸媽們全哭了
  3. 三上悠亞F罩杯夾住「這一根」！　左右狂晃…網友全瘋了：好暈
  4. 男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機
  5. 蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手
  6. 「暗黑周董」正面抱起呱吉「喊爽」：一起OO硬硬的！
  7. 吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」
  8. 最想把他印成紙鈔的日本男星！　山下智久被擠到第9…網：光拿著錢都開心
  9. 「這群人」展榮展瑞曝「媽媽釋出求救訊號」　2方法阻止負能量
  10. 激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366