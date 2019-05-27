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1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

記者傅家妤／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》雖然已經上映近1個月，不過大家對劇情的討論依舊非常熱烈，導演與編劇也多次出面為影迷解惑，近來片中飾演至尊魔法師「古一」的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）談及此次回歸重拍的真正意義，其實是為了「呈現6顆無限寶石的時間線，向觀眾解釋時間寶石的作用。」

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▲「古一」蒂妲史雲頓。（圖／《奇異博士》劇照）

▲「古一」蒂妲史雲頓解釋自己重拍《復仇者4》的真正目的。（圖／《奇異博士》劇照）

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「古一」第一次出現是在《奇異博士》當中，當時她作為「奇異博士」的導師引領對方入門，這次在《復仇者4》當中出現也給了影迷一大驚喜，近來蒂妲史雲頓在接受《IndieWire》採訪時也透露，自己在這次回去重拍《復仇者4》僅花了1天的時間就拍完了，雖然時間很短，但她卻非常開心：「這次回去對我來說也是個很大的驚喜，也感到很榮幸，但最讓我驚喜的是，我們在過去的一個夏天拍過了，而相隔一年後，我又回去重拍，我發現有幾句台詞變了，有些情節也不同了，然後我的服裝也有一些調整。」

▲「古一」蒂妲史雲頓。（圖／《奇異博士》劇照）

▲蒂妲史雲頓稱在《奇異博士》與《復仇者4》當中所穿的造型有做出些微的調整。（圖／《奇異博士》劇照）

隨後蒂妲史雲頓也解釋此次古一的回歸其背後意義重大，該角色通過呈現6顆無限寶石的時間線，來解釋時間寶石的作用，以及如果無限寶石沒有被歸還到原位，將會對時間線及未來造成什麼影響，「古一也特別強調提醒了他們拿走無限寶石後，一定要歸還原位。」她對於能夠成為漫威宇宙的一份子也感到非常開心：「這部電影非常棒，讓彷彿讓我們進入了另一個電影世界！我自己拍攝過程的體驗也都很開心，這一切都非常值得，漫威真的打造出了一部非凡的傑作。」

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復仇者聯盟：終局之戰, 復仇者聯盟4, 漫威, 復仇者聯盟, 古一, 蒂妲史雲頓, Tilda Swinton

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