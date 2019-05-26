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熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星熊黛林（Lynn）嫁給百億富豪郭可頌（Ken）後，積極拼生子，終於在2018年4月如願升格人母，迎來一對雙胞胎女兒Kaylor與Lyvia，轉眼間已經過了一年多，她至今仍未瘦到自己理想中的體重，還被指進入「微胖界」，讓她非常在意，因此特別對自己撂下狠話「胖了就是胖了。」稱要在自訂的時間內，恢復到懷孕前的身材。

▲▼熊黛林。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

▲熊黛林去年生下一對雙胞胎女兒。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

熊黛林24日與老公的姐姐郭可盈一起參加活動，當天她身穿一襲黑色長裙，露出香肩及性感鎖骨，裙襬的高衩也直接開到大腿，非常漂亮，不過她在活動中卻表示自己目前身形僅瘦到懷孕前的9成，尚未完全恢復，而在夏天這種流汗的季節，加上照顧一對雙胞胎寶寶，希望可以在這兩方面的幫助下，可以加速瘦身。

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▲▼熊黛林。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

▲熊黛林與大姑郭可盈一起出席活動。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

事隔1天，熊黛林在微博上分享數張日前參加活動的美照，放話在頭髮回到生產前的長度時，一定要恢復到產前的身材，「我不會為自己找藉口，什麼生完寶寶都這樣，胖了就是胖了，努力減下來就是了。我也不會放縱自己，從來不會買大一個碼的衣服，穿不進去，就努力把自己塞進去。」坦言當聽到自己被指「進入微胖界」時，有點介意，但她也非常感謝這些話可以給了自己「額外的動力」。

▲▼熊黛林。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

▲▼熊黛林。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

▲熊黛林身材已經恢復到懷孕前的9成，但依舊不滿意。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

不少網友看了以後，也紛紛留言鼓勵：「加油，你一定能夠成功的」、「雖然看起來一點都不胖，但是還是希望妳可以達到自己理想的體重」、「就是喜歡妳這麼自然大氣，加油」意外掀起了不少熱議。

▲▼熊黛林。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

▲熊黛林發文。（圖／翻攝自微博／熊黛林）

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熊黛林, 郭可頌, Ken, 郭可盈

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