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扯！《復仇者4》黃牛票炒到28萬　「預售網癱瘓」網哀號：花5小時才買到

記者林映妤／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》即將在4月26日於美國上映，4月2日上午北美開放預購，迅速造成美國、加拿大等地網站塞爆、癱瘓，目前該片預售票房已經打破近兩部《STAR WARS》系列電影，甚至在拍賣網站eBay上，預售票價已經被炒到2張9199美金，約新台幣28萬元！

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》黃牛票炒到28萬。（圖／翻攝自臉書／Avengers／翻攝自eBay）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》黃牛票炒到28萬。（圖／翻攝自臉書／Avengers／翻攝自eBay）

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▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》黃牛票炒到28萬。（圖／翻攝自臉書／Avengers／翻攝自eBay）

《復仇者聯盟：終局之戰》開放預售1小時，票房就已經是去年《復仇者聯盟：無限之戰》同期預售的3倍，並遠遠超越《STAR WARS：原力覺醒》以及《STAR WARS：最後的絕地武士》，可見大票影迷對漫威宇宙第四階段最後一部電影的期望之高！

eBay上的黃牛票大約起跳價為35美金，約新台幣1077元，最扯的則有2張在紐約上映的預售票，價錢高達9199美金，換算新台幣相當於28萬元！然而美國加州電影院票價1張大約才12.9美金，約新台幣397元。

售票網站表示，《復仇者聯盟：終局之戰》銷售超乎大家預期，也有消費者哀號「花了5小時才買到」，有台灣網友笑說：「要花28萬，乾脆飛來台灣看好了！」因為台灣上映日期為4月24日，整整早了美國2天，另外台灣預售票4月12日開賣。

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