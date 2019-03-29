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莊凱勛、邵雨薇《緝魔》限制級演出　「重口味」畫面宣布世界首映！

記者林映妤／台北報導

莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇主演的限制級國片《緝魔》前導海報及預告一公佈，立刻吸引喜愛恐怖刺激「重口味」電影觀眾的目光，該片獲選金馬奇幻影展，將於4月13日進行世界首映，主要演員都將現身與粉絲進行近距離的接觸，也特別邀請到場觀眾一同穿著配合電影氣氛的紅衣服入場！

▲▼《緝魔》莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏。（圖／華映提供）

▲▼《緝魔》莊凱勛、邵雨薇二度合作。（圖／華映提供）

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▲▼《緝魔》莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏。（圖／華映提供）

莊凱勛表示演出《緝魔》讓他特別放鬆，「這次合作的演員都是老朋友了，和雨薇第2次合作，與傅孟柏及施名帥都是好兄弟，有他們在，讓我覺得很輕鬆。」邵雨薇覺得和莊凱勛二度合作，更覺得他是非常厲害的演員，「我們一起上過表演課，一直覺得他有很多新的想法，很有張力及爆發力，能再次合作，真的很開心。」

為了突顯電影中恐怖又迷離的氛圍，導演盧豐淵與美術人員特別以紅色為主色，許多畫面都以紅色彰顯驚悚氣氛，讓觀眾心跳加速，盧豐淵笑說：「每次在片場的小房間中準備一大堆恐怖的道具時，大家都很安靜，氣氛真的超詭異，可能很多人都以為我們在拍靈異電影吧！」

▲▼《緝魔》莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏。（圖／華映提供）

▲▼莊凱勛和邵雨薇、傅孟柏、施名帥都是好友，合作起來有默契。（圖／華映提供）

▲▼《緝魔》莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏。（圖／華映提供）

劇組為了成功營造恐怖壓抑的感受，尋找場景也格外用心，盧豐淵表示：「我們特別避開各種綠意盎然，生氣勃勃的地方，綠色植物象徵生命蓬勃的意象不符合我們要的整體氣氛。」

所以在《緝魔》於金馬奇幻影展時，導演將與主要演員莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、吳翔震及施名帥也都計畫身穿與電影氣氛相符的紅色衣裝現身，更邀請前來看首映的觀眾身上也穿著紅色衣物，一起來體驗電影中的驚悚感受。金馬奇幻影展將於3月31日開賣。

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