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黃秋生脫序加戲「叫妓女」　導演認片場意見不合：僵持20分！

記者林映妤／台北報導

黃秋生主演港片《淪落人》入圍本屆香港電影金像獎8項獎，導演陳小娟2日受訪，爆料現場和黃秋生意見不合、僵持不下，「我堅持在那說服他，但不能每次都用同一個方法。」她更說黃秋生有時會任性加戲，「有一場他在公園和李璨琛感性對話，結果最後自己加台詞『欸我們去叫妓女吧！』我傻眼直接剪掉。」

▲▼《淪落人》導演陳小娟。（圖／甲上提供）

▲《淪落人》導演陳小娟。（圖／甲上提供）

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《淪落人》是陳小娟首部劇情長片，當初寫完劇本她覺得角色相當適合黃秋生，便自己寫電郵給對方助理，「我就附上大綱、劇本、自介，還直接說我沒錢，兩星期後收到回信說他有興趣、約見面。那天約在飯店，我早就到了，還在附近逛來逛去、偷看，坐下來他說有興趣，沒錢也願意演，因為這是香港沒說過的故事，移民他們貢獻也很多。」

19天拍攝期黃秋生沒有外傳脾氣那麼差，但陳小娟笑著承認2人的確有意見不合的時候，光是僵持20分鐘她就很緊張，「因為一直在燒錢啊！」最後年僅31歲的她都能成功說服資深影的黃秋生，也算是相當有一套。

陳小娟透露，黃秋生脾氣最大的一場戲是拍女主角，「他只有拉背，但因為女主角反應不對就一直NG，他覺得重拍很煩：『你回去剪就好了嘛！』除此外沒什麼生氣過。」陳小娟還讚黃秋生敬業，有場洗澡戲對方二話不說就脫衣，在破舊廢棄場地頂著6度低溫上場，毫無怨言。

▲▼《淪落人》黃秋生。（圖／甲上提供）

▲▼黃秋生零片酬答應出演，讓陳小娟很感動。（圖／甲上提供）

▲▼《淪落人》黃秋生。（圖／甲上提供）

《淪落人》試映口碑極佳，獲得多個影展肯定，黃秋生更入圍香港金像獎影帝。黃秋生看完電影很滿意，讚陳小娟：「你剪接比拍片更好！」令她哭笑不得，陳小娟笑說：「黃秋生這次算是很配合了，很多人給我警告，叫我不要找他、搞不定他，幹嘛給自己找麻煩？但這次他宣傳、訪問真的都非常配合。」

其實陳小娟很怕黃秋生不喜歡成品，「他第一次看是首映，那天很擔心他要是看完不做QA怎麼辦？他拍攝後期很累，也很怕他覺得後悔，剪好也不敢請他看，怕她叫我把『叫雞』那段加回去！但幸好他看完超開心，還說『我自己也覺得自己演得很好』！」

▲▼《淪落人》黃秋生。（圖／甲上提供）

▲黃秋生以《淪落人》入圍影帝。（圖／甲上提供）

這次入圍影帝，黃秋生僅說：「你買六合彩也不會買到就去慶祝吧，又還沒開獎！」陳小娟虧：「他不會承認自己很開心啦！」她初生之犢不畏虎的態度，也將影帝收得服服貼貼。

《淪落人》成本僅325萬港幣，相當於新台幣1300萬元，成績卻如此優異，日前電影在香港評論學會獲得劉德華頒獎，劉德華還向陳小娟喊話：「下一部找我！」陳笑說：「我就跟旁邊說，黃秋生掰掰～我去找劉先生了！」《淪落人》4月19日上映。

▲▼《淪落人》導演陳小娟。（圖／甲上提供）

▲陳小娟年紀輕輕卻能收服資深的黃秋生。（圖／甲上提供）

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淪落人, 黃秋生, 陳小娟

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