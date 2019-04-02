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取材丹麥史上最難堪醜聞！《懸案》不到最後一秒猜不透隱藏動機

▲▼《懸案密碼：第64號》。（圖／峻龍國際提供）

▲《懸案密碼：第64號》取材自丹麥歷史上最難堪醜聞。（圖／峻龍國際提供）

記者林映妤／台北報導

一宗數十年前駭人聽聞的殺人案件，牽扯出史上最驚悚的黑暗秘辛！丹麥電影《懸案密碼：第64號》改編自暢銷作家猶希阿德勒歐爾森的推理小說，取材自丹麥歷史上最難堪的醜聞─史葡格島收容所案件。片商主打「不看到最後一秒，絕對猜不透導演背後隱藏的動機」，電影被譽為「丹麥最強作」！

《懸》片以警探卡爾、助理阿薩德和多重分裂人格的秘書蘿思為主角，透過3人懸案組的偵辦，以不同的時空與敘事觀點，慢慢拼湊出眾人不願言說的真相，但在破案過程中，卻碰到了重重阻礙、危險，到底誰在阻攔？

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▲▼《懸案密碼：第64號》。（圖／峻龍國際提供）

▲▼《懸案密碼：第64號》反映性虐、移民偏見等問題。（圖／峻龍國際提供）

▲▼《懸案密碼：第64號》。（圖／峻龍國際提供）

導演克里斯多夫波伊擅長以鏡頭訴說故事，追問生命的本質，他的處女作《愛情拼圖》以獨樹一格的手法描摹愛情，初試啼聲便獲得坎城金攝影機獎，而後更陸續以《錄他媽的影》、《瀕臨崩潰的男人》等作品，探討當代社會中的人性弱點，成為丹麥影壇指標性人物。

克里斯多夫波伊透過創新的敘事邏輯及強烈的影像風格，純熟地運用鏡頭的變化，讓電影既維持著緊張刺激的節奏，又能反映現實生活中移民偏見、性虐待、絕育政策等問題，展現公平正義的勇氣。電影6月14日上映。

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