全球最恐怖禁書冠軍！《在黑暗中說的鬼故事》網友嚇崩潰：還原度太高

記者林映妤／台北報導

全球最多國家列為「禁書」的恐怖小說改編鬼片《在黑暗中說的鬼故事》，由《水底情深》奧斯卡大導吉勒摩戴托羅監製、《驗屍官》鬼才導演安德烈艾弗道夫執導，電影前導預告全球首度曝光時，書中經典的怪物角色如「稻草人哈洛」、「蒼白的女人」、「大腳趾」、「紅點」一一出現在預告中，立刻在網上掀起空前轟動！

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》還原書中經典怪物。（圖／甲上提供）

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許多外國影迷紛紛留言：「這是我童年的惡夢！」、「『蒼白的女人』還原度太高了啦！」、「跪求發展成系列電影，把書中所有角色都拍出來。」《在黑暗中說的鬼故事》原著恐怖小說全球狂銷700萬冊，更蟬聯10年美國圖書館學會「禁書排行榜」冠軍，如今翻拍成電影首度搬上大銀幕，讓歐美粉絲陷入瘋狂！

由於原著小說是由好幾篇獨立的恐怖短篇故事集結成冊，要選出哪些恐怖角色出現也讓監製吉勒摩戴托羅傷透腦筋，他坦言：「我們在編劇房內像選秀節目『美國偶像』一樣，一個個出來講故事。」最後終於選出5、6個廣為人知的怪物，不過吉勒摩戴托羅也表示樂見後續電影宇宙誕生。

▲《在黑暗中說的鬼故事》預告引起網友熱議。（圖／甲上提供）

《在黑暗中說的鬼故事》電影前導預告一曝光就讓所有國外影迷嚇破膽，主要原因是將原著中的恐怖插畫在大銀幕經典重現，吉勒摩笑言：「這些恐怖插畫是很多人童年的陰影，我們特意不改變繪畫中的怪物形象，反而讓他們詭異陰森的感覺在電影中加倍呈現。」《在黑暗中說的鬼故事》8月9日上映。

▲▼吉勒摩戴托羅（上圖左）監製《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）