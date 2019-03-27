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姊姊死於恐攻！草食男星「舅代母職」超催淚　外媒：看著看著就哭了

記者林映妤／台北報導

法國暖心電影《我的巴黎舅舅》以一對失去親人的舅舅與外甥女為主角，細膩描繪彼此陪伴、一同成長的療傷過程。不僅男主角文森拉寇斯特（Vincent Lacoste）的表現被譽為「新生代教科書」，小女主角伊索莫提耶（Isaure Multrier）更展現驚人爆發力，逼哭全球千萬觀眾，完全看不出是導演在街上盲選的素人！

▲▼《我的巴黎舅舅》文森拉寇斯特。（圖／東昊提供）

▲▼《我的巴黎舅舅》文森拉寇斯特「舅代母職」。（圖／東昊提供）

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▲▼《我的巴黎舅舅》文森拉寇斯特。（圖／東昊提供）

《我的巴黎舅舅》是《夏日情事》導演米夏埃爾艾斯（Mikhael Hers）新作，延續導演寫實關懷社會的風格，聚焦在恐怖攻擊後的親人身上。還沒準備好出社會的年輕舅舅，在一場意外後突然需要決定是否擔起照顧外甥女的責任，從玩伴變成「舅代母職」，配上溫馨又令人心疼的童言童語，使得電影顯得深刻又動人。

導演除了邀請法國當紅小生文森拉寇斯特擔綱演出草食男舅舅，為了挑選出渾然天成的小女主角亞曼達，更是費了一番苦心在街上「盲選」。「我們也跟幾個專業童星試過戲，但始終覺得這些小童星都是為了爸媽的明星夢在表演，所以後來才試著上街盲選素人。」

導演決定去各個學校的體育課，從旁觀察氣質適合的小女孩並遞上名片邀請她們來試鏡，才因此挖掘到伊索莫提耶這個早熟卻依然天真的完美人選，「我很喜歡她身上綜合了童真與成熟的氣質，雖然年紀輕輕，但已經能透過自己的言談表達出自己的想法，跟片中亞曼達的設定一樣。」

▲▼《我的巴黎舅舅》文森拉寇斯特。（圖／東昊提供）

▲▼《我的巴黎舅舅》伊索莫提耶首次演出就很亮眼。（圖／東昊提供）

▲▼《我的巴黎舅舅》文森拉寇斯特。（圖／東昊提供）

米夏埃爾艾斯也透露，無論是成年演員或是童星，他都不喜歡跟演員們特別做排練，他習慣在講戲之後慢慢營造氣氛，接著就讓演員們自由發揮，才能顯得彼此的互動自然不做作，流露出來的情緒才是最真實的。

「我不斷對第一次演戲的伊索說，要把亞曼達可能產生的心情跟自己的生活做連結，必須從人生經驗找到情感來詮釋角色才可能打動人，我也相信演員們一定做得到。」而小小年紀的伊索莫提耶的確辦到了！跟著亞曼達與舅舅的腳步，觀眾可以看見人性的光輝與深厚情感，真的如同媒體盛讚一般：看著看著就哭了。

《我的巴黎舅舅》4月3日上映。

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