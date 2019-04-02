罹癌少女遇上憂鬱少年！《性愛自修室》天菜陪完成「願望清單」

記者林映妤／台北報導

《冰與火之歌：權力遊戲》麥茜威廉士（Maisie Williams）與《性愛自修室》阿薩巴特菲爾德（Asa Butterfield）主演浪漫喜劇《真愛，再出發》，當罹癌少女絲凱碰上一個身體健康卻整天覺得自己有憂鬱症的少年凱文，反而是時間僅剩不多的絲凱過著精彩的生活，於是她決定要讓凱文重新珍惜生命！

電影從「疾病」出發，以女主角拉著男主角達成自己瘋狂「臨終願望清單」為開端，2人除了體驗當消防員，假裝很緊張的疏散群眾，再紀念殉職的同事們；還在路邊穿玩偶裝賣熱狗、炸雞，再被辭掉工作；體驗社區服務幫忙倒垃圾，再拿起垃圾把同伴撞倒等。

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▲▼《真愛，再出發》阿薩巴特菲爾德陪麥茜威廉士完成願望清單。（圖／華聯國際提供）

「臨終願望清單」雖看似簡單、荒謬卻又具社會意義，導演彼德赫金斯表示：「這是一部給青少年看的電影，特意安排絲凱在臨終前實現這些簡單的願望，也希望貼近觀眾，讓觀眾更有共鳴。」

電影雖選用面對生死的沉重題材，卻也利用主角樂觀個性，將整部電影變得輕鬆且感人。麥茜威廉士分享：「《真愛，再出發》故事很簡單，兩個角色在經過一段冒險之旅後，大家也能看到友誼的偉大。」阿薩巴特菲爾德也說：「如果你最近想要選擇一部浪漫，又能夠溫暖到噴淚的電影，選這部就對了！」《真愛，再出發》4月12日上映。

▲《真愛，再出發》雖然是喜劇卻令人笑中帶淚。（圖／華聯國際提供）