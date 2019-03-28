獨家／劉以豪「確定出走」10年伊林！《比悲傷》亞洲爆紅5家公司招手

記者林映妤／台北報導

劉以豪確定出走，掰了10年經紀公司伊林！劉以豪近年人氣越來越夯，去年和陳意涵主演電影《比悲傷更悲傷的故事》，更將他演藝事業攀上新高峰，這也促使他決心脫離原有經紀公司向外發展，和伊林合約在4月底到期後將不再續約。

據悉劉以豪確定出走，目前已經有超過5家經紀公司向他招手、會談，其中更包含大陸經紀公司，但目前將於何處落腳還未定，也傳出伊林積極挽留他。

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▲▼劉以豪今年參加伊林尾牙，與伊林娛樂總經理陳婉若、旗下藝人溫昇豪合照。（圖／記者黃克翔攝）

劉以豪2008年參加伊林超級男模大賽獲得第3名，就此進入演藝圈，一開始從平面模特兒發跡的他因為參與偶像劇《我可能不會愛你》頂著一顆「花椰菜頭」受到注意；接著主演偶像劇《沒有名字的甜點店》、《我愛你愛你愛我》、《喜歡‧一個人》、《他看她的第二眼》等，逐漸廣受觀眾喜愛。

2017年劉以豪和宋芸樺主演電影《帶我去月球》，雖在台票房僅有新台幣1467萬元，卻在日韓暴紅，本在南韓就有一定人氣的他，因為《帶》片狂漲粉。不過最狂的還是去年最賣台片《比悲傷更悲傷的故事》，該片在台票房達新台幣2.39億元；在大陸現正上映中，目前票房也有8.64億人民幣，相當於新台幣39.6億元。劉以豪無論是人氣或票房，可說是出道10年以來最高峰。

▲《比悲傷更悲傷的故事》使劉以豪事業衝向巔峰。（圖／傳影互動提供）

細數劉以豪爆紅過程，能成為如今南韓粉絲口中「台灣的國民初戀」，起因於2013年他開始使用IG，一張張充滿魅力的「最萌男友」自拍照開始在各大網站、部落格流竄，無論是粉絲之間互通有無，還是「農場網站」將他列為各國最萌暖男的台灣代表，當時還沒有代表作的他，已漸漸開始受到不少人關注，有人開始成立粉絲後援會。

2013年有了粉絲團，大家也開始去搜尋他過往演出《我可能不會愛你》花椰菜頭等影視作品角色，往後《沒有名字的甜點店》、《我愛你愛你愛我》、《喜歡‧一個人》、《我的鬼基友》等，成為大家固定必追戲劇。南韓粉絲後援會也在這幾年壯大到了千人以上。2016年大家發現他還撞臉《奶酪陷阱》的徐康俊，又在南韓帶起一波討論。

2018年《帶我去月球》在韓突破2600萬台幣票房，《比悲傷更悲傷的故事》助攻一波衝上巔峰，如今轉換經紀公司往更開闊的方向前進也不令人感到意外。