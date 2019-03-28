專訪／警察血腥鎮壓…打完才發現是爸爸！導演曝光「雨傘運動真實慘況」

▲《對倒》深入雨傘運動之於香港家庭。（圖／國家電影中心提供）

記者林映妤／專訪

獨立電影《對倒》描述2014年香港雨傘運動對香港家庭的真實影響，傘運警民衝突，血腥鎮壓的畫面無法抹煞，大家開始選邊站，若立場不同就仇視，社會瀰漫著暴戾之氣。導演伍立德自己就是記者，曾在傘運爆發前的採訪工作中被7名警察武力襲擊架走，然而他的電影，卻以身份「對倒」探討警民心中的無奈。

《對倒》聚焦在香港一個家庭，金馬新科男配角袁富華飾演在報社上班的攝影記者父親，他的兒子任職警隊；女兒卻是活躍的示威者，兩兄妹在雨傘運動因立場不同發生衝突。3年後，2人因故身份「對倒」，兒子重投校園並支援抗爭活動；女兒竟為了生活而投考警隊，最後對父親施以暴力。

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黑夜中的中環，上百名警察舉著槍向人群迫近，4年半過去，那仍是個結痂的傷口，陰影揮之不去。

傘後很多人對警察的評價是，「沒有警察是無辜的，佢地有得揀唔做。」可見大眾對警察印象之厭惡。社會運動是激情的，但激情過後每個人都要面對現實，無論是經濟來源、社會地位或是走入體制，為了賺錢糊口，如電影中的妹妹，向理念低頭、甚至做著曾經最厭惡鄙視工作的人不在少數。

▲▼《對倒》導演伍立德、袁富華。（圖／國家電影中心提供）

伍立德說，香港很多電影講傘運，但以「對倒」方式訴說的，這是第一部。電影裡沒有善惡之分，更無意分化警民，僅見生活無奈。其實《對倒》片名來自法文「Tête-bêche」，是集郵人用來描述兩張一正一反相連的郵票，「郵票相連，卻剛好倒轉方向，就好像家人一樣，即使立場不同，亦可共冶一爐，但一旦撕開，就喪失了其價值。」

傘運或許是年輕學生的運動，伍立德說，中年人「有心無力」站在第一線，但他能做的就是拍電影。原本在公營廣播的電視部工作的他，是紀錄片編導，為了拍攝人生首部劇情長片，他竟先辭職免得敏感，拍完再回去。其實電影是2016年拍的，至今已是傘後4年，但電影劇情毫無「時差」，現今香港警民之間的緊繃仍沒有完全化解。

伍立德取材自周遭，很多記者朋友都在傘運被警察暴打，他也認識一名學生領袖孫曉嵐，「她的爸爸就是記者，哥哥就是警察。這些例子很多，有人問我為什麼不拍紀錄片，要拍劇情片？但劇情片能讓觀眾假設、帶入，更能感同身受。」聊到一半伍立德也笑說：「我以前也有追過一位警察，所以蠻了解他們的生活和工作，只是最後我們沒有好的結果。」

▲《對倒》中袁富華飾演的記者其實就是導演伍立德。（圖／國家電影中心提供）

袁富華飾演記者，反而不需要真正的記者伍立德教他怎麼揣摩，伍大讚：「2個小時的戲，他拍15分鐘就好了！袁富華很會觀察人、演戲很準確，原本預計拍18到20天，結果總共只拍13天。他開拍沒多久就來問我，導演這個角色是不是你？」伍立德也笑說：「會找袁富華還有一個原因，就是他長得好像我堂姊夫。」

袁富華也透露，自己身邊就有很多類似情況，「很多兒女和父母立場不同，有人對抗也有人跟隨，我就從他們身上拿經驗。」片尾他被女兒打，他也反問：「那難道打了爸爸就斷了關係嗎？」伍立德說：「現在香港的情況，大家不知道何去何從，也存在很多價值觀的問題。」袁富華答腔，認為人性是凌駕於事件的對錯。

▲袁富華拿下金馬後戲約爆增。（圖／國家電影中心提供）

袁富華去年在金馬55奪下最佳男配角殊榮，他笑說拿獎後戲約不斷，戲路也更寬闊了，「生活完全改變，沒有時間好好靜下來想想，一開始很不習慣工作，每天很多訪問，所以過年期間休息我有來台灣度假，和女友去花蓮、太魯閣，生日也是在那過的。」

接下來的電影計畫，袁富華透露，在金馬前已經和太保合作《叔‧叔》，2人飾演一對到老年仍未公開出櫃的同性戀情侶；另外他還在鮮浪潮短片《十七樓》飾演性侵繼女的好色繼父；也加入劉德華主演《拆彈專家2》，飾演數學博士恐怖份子。