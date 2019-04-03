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新版《小丑》預告！瓦昆菲尼克斯「身體變形」驚悚畫面流出

記者林映妤／台北報導

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）版本的《小丑》3日發布前導預告和海報，該片取材自DC最著名的反派人物，預告中社會邊緣人亞瑟佛萊克，一步步變身成為高譚市最邪惡的罪犯，瓦昆菲尼克斯的身形扭曲變形，畫面相當驚悚；然而劇情卻相當悲劇，引起很多網友討論。

《小丑》由《醉後大丈夫》導演陶德菲利浦斯擔任製片、編劇與導演；繼傑克尼克遜、希斯萊傑與傑瑞德勒托之後，瓦昆菲尼克斯成為在大銀幕上第4位接下「小丑」這個角色的演員，看他如何從一個失敗的喜劇演員，一步一步成為高譚市最邪惡、最頂尖的超級罪犯。

▲▼《小丑》。（圖／華納兄弟影業提供）

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▲▼《小丑》瓦昆菲尼克斯身體變形相當驚悚。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《小丑》。（圖／華納兄弟影業提供）

導演陶德菲利浦表示：「《小丑》是一部前所未見的獨立電影，有不一樣的原創故事，雖然故事背景一樣發生在高譚市，但是與大家過去所熟知的『小丑』不太一樣。」陶德菲利普斯與瓦昆菲尼克斯2人聯手，深刻地探索了社會邊緣人亞瑟佛萊克的性格，瓦昆說：「這不只是一場寫實的角色研究，也將會是一部深入人性的警世預言。」

《小丑》卡司除了瓦昆菲尼克斯外，還有勞勃狄尼洛、薩琪畢茲、法蘭西絲康諾、馬克馬龍、比爾坎普、格倫弗萊舍爾、希亞溫漢、不萊特考倫、道格拉哈吉與橋許派斯等。電影10月3日上映。

▲▼《小丑》。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《小丑》悲劇走向引起討論。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《小丑》。（圖／華納兄弟影業提供）

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