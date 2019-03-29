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《一吻定情》南韓夯過《少女》！公開台灣「和服旅館」絕美場景　千人瘋朝聖

記者林映妤／台北報導

《一吻定情》3月27日正式於南韓上映，首日票房便破3萬觀影人次，勝過3年前在南韓造成少女風潮的《我的少女時代》！上週導演陳玉珊與男主角王大陸訪韓宣傳創下35場映後場場爆滿紀錄，當地粉絲搶問電影中的拍攝場地，想來台朝聖！

▲▼陳玉珊執導、王大陸主演《一吻定情》。（圖／京騰娛樂提供）

▲陳玉珊執導、王大陸主演《一吻定情》在韓破紀錄。（圖／京騰娛樂提供）

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陳玉珊、王大陸繼《我的少女時代》之後再度合作，上次《少女》在南韓引起台流，不僅電影大賣，王大陸也被韓國粉絲封「國民初戀」。時隔3年，王大陸人氣更勝以往，映後場次場場秒殺，讓主辦單位不得不持續加開，最後創下35場特映，超過9000人次觀影的紀錄。

看過電影的粉絲除了大讚王大陸變得更帥，也很多人求問電影中唯美的場景在哪，陳玉珊也不藏私，解答了包括江父的公司其實是南方莊園度假村的一個婚宴場地，4人郊外約會其實跑了宜蘭林美石磐步道、梅花湖、水梨果園、大溪豆麥埤塘、台中薰衣草森林多個場景才拍攝完成。而詢問度最高的和服旅館，很多粉絲以為是到日本取景，其實是在新北市的菁桐拍攝的。

▲▼陳玉珊執導、王大陸主演《一吻定情》。（圖／京騰娛樂提供）

▲▼《一吻定情》浪漫場景吸引海外影迷朝聖。（圖／京騰娛樂提供）

▲▼陳玉珊執導、王大陸主演《一吻定情》。（圖／京騰娛樂提供）

《一吻定情》南韓上映首日達3萬觀影人次，加上特映，已有近4萬人次，遠超《我的少女時代》的開片紀錄。陳玉珊與王大陸也開心承諾，若人次破百萬，便再回南韓謝票。

▲▼陳玉珊執導、王大陸主演《一吻定情》。（圖／京騰娛樂提供）

▲《一吻定情》。（圖／京騰娛樂提供）

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一吻定情, 王大陸, 林允, 陳玉珊

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