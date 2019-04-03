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聽到「艾瑪史東」就害怕！艾兒芬妮被逼3個月：壓力好大

記者林映妤／台北報導

美國甜心艾兒芬妮（Elle Fanning）親「聲」主演電影《魔力女聲》，由《樂來越愛你》金獎音樂總監馬里烏斯德佛里斯親自出馬！曾調教過妮可基嫚、伊旺麥奎格與艾瑪史東等好萊塢大咖的音樂大師，這次親自替艾兒芬妮進行3個月歌唱特訓，艾兒自曝總監訓練時不斷拿艾瑪史東為範本，讓她直呼超緊張、壓力超大！

▲▼《魔力女聲》艾兒芬妮。（圖／威視提供）

▲▼《魔力女聲》艾兒芬妮受訓3個月，壓力超級大。（圖／威視提供）

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▲▼《魔力女聲》艾兒芬妮。（圖／威視提供）

為了完美呈現《魔力女聲》，導演麥斯明格拉特別找來《樂來越愛你》金獎團隊加盟，其中音樂總監德佛里斯曾參與過《紅磨坊》、《羅密歐與茱麗葉》等膾炙人口的音樂電影，不僅與妮可基嫚、伊旺麥奎格等大牌影星合作、更在《樂來越愛你》中擔任艾瑪史東的「歌唱導師」。

德佛里斯談及第一次聽完艾兒芬妮的歌聲後，他立刻決定再次親自出馬調教艾兒，並要求她進行長達3個月的密集特訓，他堅持每日錄下艾兒的歌聲，並逼她反覆聆聽，藉此調整歌唱時呼吸的節奏。

艾兒回憶起2人首次會面，總監德佛里斯不斷地拿艾瑪史東和她做對照，讓她直呼壓力好大，讓她在接下來的訓練過程中，一聽到艾瑪史東這個名字就超緊張！

▲▼《魔力女聲》艾兒芬妮。（圖／威視提供）

▲▼艾兒芬妮一直被拿來與艾瑪史東做對照，讓她一聽到艾瑪就緊張。（圖／威視提供）

▲▼《魔力女聲》艾兒芬妮。（圖／威視提供）

事後德佛里斯受訪時表示：「我並非拿艾瑪與艾兒做比較，基本上她們參與完全不同類型的電影，《樂來越愛你》是部歌舞片，所以我要艾瑪將表演不著痕跡地融合在音樂裡，但艾兒在《魔力女聲》中，必須靠她的歌聲努力展現這些歌曲，而她的表現絕對令人刮目相看！」

《魔力女聲》4月19日上映。

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