「這問題很糟，到此結束」　妮可基嫚變臉句點粉絲！映後氣氛超尷尬

記者林映妤／台北報導

粉絲踩到奧斯卡影后的地雷！妮可基嫚（Nicole Kidman）在電影《毀滅者》中從頭到尾戴假髮，在其他作品中戴假髮演出的經驗也十分豐富。然而在宣傳《毀滅者》時，卻有個影迷問她假髮相關問題，讓影后一秒變臉，現場氣氛超尷尬！

去年在多倫多國際影展映後座談，鐵粉問到妮可基嫚在電影中的假髮是她戴過有史以來排名第幾名？妮可基嫚竟回答：「這問題很糟糕，這題到此結束。」就這樣句點了那位粉絲，場面氣氛頓時超尷尬。所幸該位粉絲是她的超級鐵粉，不僅沒生氣，還EQ很高希望對方之後有機會可以聊聊這個話題。

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▲▼妮可基嫚在《毀滅者》中戴假髮演出。（圖／車庫娛樂提供）



另外在上週，妮可基嫚call-in進澳洲廣播電台節目宣傳《毀滅者》時，主持人竟再度提起假髮話題：「你最喜歡的假髮是那一頂？」這回妮可基嫚倒是有給出回答：「我現在用的是我自己的頭髮，我想這大概是我最喜歡的：我自己的頭髮。很多時候我演出時用的都是我自己的頭髮。」

妮可基嫚在《毀滅者》中顛覆過往美麗形象，演出一名滄桑落魄的警探，眼窩凹陷、皺紋斑點滿佈的妝容十分驚人，可以說是她從影以來演出過最醜的角色。

這嚇人造型的幕後功臣，是曾以《波特萊爾的冒險》榮獲奧斯卡最佳妝髮獎的名化妝師比爾寇索（Bill Corso）；而《毀滅者》另一位化妝師凱瑞艾爾斯（Cary Ayers），近期也參與了漫威超級英雄大片《驚奇隊長》的特殊化妝工作。

▲《毀滅者》可說是妮可基嫚造型最醜的一次演出。（圖／車庫娛樂提供）

此外，妮可基嫚為了將角色詮釋得更為深刻，竟向「土狼」學習，她在受訪時提到：「《毀滅者》的許多鏡頭都集中在我的臉上，所以我知道一切都必須發自內心。導演給我看了土狼的影片，認為可以提供表演的方向。這聽起來可能很瘋狂，但實際上對我的幫助真的很大。《教父》中馬龍白蘭度的角色柯里昂靈感來自於鬥牛犬，而我則受到了土狼的啟發。」

《毀滅者》3月29日上映。