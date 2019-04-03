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范少勳求學時期超惡霸！上課怒打老師、收保護費「沒救了」

記者林映妤／台北報導

林哲熹、JR紀言愷、范少勳在國片《樂獄》飾演少年犯，眾人眼裡他們年輕氣盛、一言不合便打架，范少勳就自爆求學時期被老師貼上「你是沒救的學生」的標籤，跟老師起衝突；他還會在學校向同學收保護費，翹課打撞球、網咖更是家常便飯。

▲▼林哲熹、JR紀言愷、范少勳《樂獄》。（圖／文達文創提供）

▲范少勳求學時叛逆，惹怒師長還向同學收保護費。（圖／文達文創提供）

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范少勳求學時叛逆，上課時拿課本丟老師，惹得老師大怒飆罵「你不要再出現在班上了！」因此即便上課時被訓導處安排出公差或除草，他也不在乎。除此外，他還會收保護費，「我們很愛收同學的悠遊卡，然後拿去退錢，把拿到的錢去打撞球、打網咖；若是不想上課，就去診所拿治鼻水、鼻塞的感冒藥，那種藥吃了會想睡覺，可以睡一整天。」

校園小霸王的「惡行」直到爺爺過世前對他說：「要乖乖聽媽媽的話，不要再讓家人擔心。」范少勳才因而醒悟，後對著班導師說「我想改變」，走向正途。

片中范少勳飾演的角色正好就是監獄裡獨來獨往的一匹狼，因為仇恨林哲熹，而處處與他爭鋒相對。電影裡少年犯最後拿起樂器，從一開始連五線譜都不認識，到要突破各種困境，過程中即便被貼上「本性就是壞，學音樂也不會變好的標籤」，仍一路克服萬難，打破被貼上的標籤拚進決賽。《樂獄》5月17日上映。

▲▼林哲熹、JR紀言愷、范少勳《樂獄》。（圖／文達文創提供）

▲▼林哲熹、JR紀言愷在《樂獄》飾演不被看好的少年犯。（圖／文達文創提供）

▲▼林哲熹、JR紀言愷、范少勳《樂獄》。（圖／文達文創提供）

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樂獄, 林哲熹, JR紀言愷, 范少勳

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