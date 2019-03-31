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放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

記者潘慧中／綜合報導

柯佳嬿2017年底和坤達登記結婚，交往5年決定攜手共度一生，她31日在社群網站曬出「拍戲日常」的照片，在疑似劇本的前方秀出一名男子的照片，網友放大看發現竟然不是老公，不禁都被逗笑，更有趣的是，老公不久後也吃醋回應了。

▲▼放大「柯佳嬿手機畫面」不是坤達。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿2017年底和坤達登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

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照片中，可以看到柯佳嬿背對鏡頭，一手扶著下巴，似乎正專心背台詞，桌上擺著保溫瓶、水果和衛生紙等物品，格外引起討論的是，手機螢幕竟顯示「國民老公」孔劉的帥照，就像是在向忙碌心累的自己打氣。

▲▼放大「柯佳嬿手機畫面」不是坤達。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿手機秀出的照片不是坤達。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

正牌老公坤達不久後也在留言區寫下：「孔牛」2字，被網友笑說吃醋意味濃厚：「那是每個人夫的情敵啊！」有粉絲連忙Tag柯佳嬿來看：「妳老公吃醋了！」

▲▼放大「柯佳嬿手機畫面」不是坤達。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲坤達吃醋說話了。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

事實上，柯佳嬿曾害羞透露是看了《鬼怪》後才深深迷上孔劉，為了男神，她願意扮演《屍速列車》裡的活屍，但前提是：「那我可以咬他的嘴巴嗎？」可想而知她有多麼欣賞對方，她也表示會努力看看未來是否有合作拍戲的機會。

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