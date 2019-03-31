林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

記者潘慧中／綜合報導

Kiwebaby（張朵）2015年動隆乳手術，外表蛻變成女兒身，好友林進陪他走過各種低潮，兩人近日合體拍一段短片，只見他輕躺在對方肩膀，感情看起來非常好，聽到對方要求「拒絕假掰」的聲音，他真的一秒「原聲放送」，超Man低音砲瞬間驚呆網友。

▲林進當面說Kiwebaby聲音太假掰。（圖／翻攝自Facebook／lingin1209）



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影片中，可以看到Kiwebaby一邊整理頭髮一邊回答林進的問題，卻馬上被吐槽別太假掰，對方問：「你是什麼星座？」他輕聲回：「巨蟹～。」對方秒回：「錯！是我什麼都不會為你座（應是『做』）！」但他似乎沒有聽出弦外之音，只是感動地摀住嘴巴，他事後才解釋原來當下聽成「我什麼都會為你做」。

▲▼林進和Kiwebaby各說一個冷笑話。（圖／翻攝自Facebook／lingin1209）



Kiwebaby接著問：「我可以叫你米花嗎？」林進不懂其中含意，他含情脈脈地用氣音解釋：「因為這樣我就可以爆（應是『抱』）你了。」逗得對方直嗆：「你去屎（應是『死』）啦！」兩人下秒哈哈大笑，林進事後透露真的是第一次聽到這個冷笑話。

▲林進吐槽Kiwebaby。（圖／翻攝自Facebook／lingin1209）



最後，林進忍不住瘋狂吐槽Kiwebaby一直撥頭髮、講話又假掰，「假笑你真的數一數二！身邊有些朋友就是欠罵，真的不講他都不知道耶！」他接著碎念網友現在都不喜歡假的，「所以你ig一直掉粉絲就是這樣子。」沒想到，對方馬上切換回男生的聲線說：「好啦！那我也可以很Man啦！」嚇得網友直呼：「好Man喔」、「希望以後都能聽到這樣講話」、「最後這段真的瞬間笑死！」

▲Kiwebaby切換原聲笑翻網友。（圖／翻攝自Facebook／lingin1209）