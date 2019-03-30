帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）從《我愛黑澀會》出道，活潑率直形象深入人心，感情世界亦是許多粉絲的關注焦點。她近日透露曾有學長改編嚴爵的《暫時的男朋友》告白，怎料真相讓她心碎又生氣，「本來還滿喜歡這首歌，後來就整個覺醒了。」

▲▼Apple從《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



請繼續往下閱讀...

Apple最近在《上班這黨事》透露，有次和同學們一起唱KTV，帥學長突然起身點了嚴爵的《暫時的男朋友》說：「這首歌是點給妳的。」這首歌本來的歌詞是「我願意當妳的籃板球，當一個暫時的男朋友」，對方知道她喜歡卡通人物懶懶熊，唱到一半便悄悄改了歌詞，「我願意當妳的懶懶熊～。」

▲▼曾有學長唱嚴爵的《暫時的男朋友》告白Apple。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



聽到學長的告白，Apple瞬間覺得好心動，「其實本來也沒有喜歡他，但他這樣一唱完就覺得他好像更帥了。」她坦言當時的自己實在太好把，因為不久後有女同學跟她說：「我前幾天也跟他（學長）去唱KTV！」學長竟然又把歌詞改成了「我願意當妳的皮卡丘～。」這才知道男方很常用這首歌來把妹。

▲▼Apple發現真相後氣炸。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



▲約從12：30分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）