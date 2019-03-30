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「下面很搔癢」痛到不能走路！　辜莞允急診揪嚴重病因：這是第一次

記者潘慧中／綜合報導

辜莞允（Nono）外貌甜美、身材火辣，為了維持曲線不時會去健身房報到，卻遲遲戒不掉手搖飲，不知不覺造成身體負擔而送急診，「一直覺得下面很搔癢…後來是沒有辦法走路。」此事最近被節目《醫師好辣》經典重現播出，再度成為討論話題。

▲▼辜莞允。（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）

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辜莞允透露以前一個禮拜可以喝5杯手搖飲，但因為水喝太少造成私密處發炎、尿液顏色變得很濃，得了尿道炎卻渾然不知，「我沒有感覺自己得（尿道炎），因為那是第一次，我不曉得。」而且她也不敢告訴媽媽，只能一直躲在房間裡。

▲▼辜莞允「下面很搔癢」痛到不能走路。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼辜莞允當時一個禮拜喝5杯手搖飲。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼辜莞允「下面很搔癢」痛到不能走路。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

最後情況越來越嚴重，辜莞允表示一度痛到無法走路，「一走就很想上，可是一去就只有一兩滴，而且滴出來的顏色跟血的顏色是一樣的。」這才趕緊就醫，驗尿的小罐子裡「整瓶都是紅色的」，醫生告訴她體內某個指數本來只有幾百，但她已經高達幾千。

▲▼辜莞允「下面很搔癢」痛到不能走路。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼辜莞允最後痛到無法走路。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼辜莞允「下面很搔癢」痛到不能走路。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

「我真的被那次嚇到」辜莞允說道。她後來一個禮拜只敢喝一杯，而且逼自己要喝水。營養師趙函穎在旁補充說明，「妳只喝手搖飲以為已經有喝到水，但其實裡面是高糖分的，所以妳吃進去，身體是要加倍去代謝糖分，而且身體很容易處於發炎的狀況…得到泌尿道感染的機會是非常大的。」

▲約從08：24分開始。（影／取自YouTube／醫師好辣）

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