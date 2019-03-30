183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老

記者潘慧中／綜合報導

綠茶（林埈永）16年前曾和小鬼（黃鴻升）、Junior（韓宜邦）組成男團丸子，近日難得重提往事，他透露自己當時是Vocal擔當、Junior是Rapper，被問到：「小鬼呢？」他停頓了好幾秒說不出話，並露出意味深長的微笑，嚇得黑人驚呼：「那個表情經典啊！」旁邊還有女生補刀：「還說沒不合！」

▲▼綠茶被問到小鬼當年在團體裡的角色，露出意味深長的微笑。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



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綠茶連忙解釋小鬼當年是負責創作的成員，黑人聽了則開玩笑嗆：「你憑什麼是主Vocal！？」此外，他透露原本計劃是5人團體，另外2個人是邵翔（本名李紹祥）和黃玉榮（後為183club成員），前者比較擅長演戲，後者和他們相較之下比較顯老，最後刪減成3人正式進軍樂壇。

▲▼邵翔和黃玉榮原本有可能一起出道。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



至於團名，綠茶表示一開始本來叫「王子」，怎料3個王子最後變成諧音「丸子」，主持人舒子晨聽了哭笑不得說：「王子跟丸子差很多欸！」他們當時其實也知道差很多，但因為想來點不一樣「潮流的感覺」，才定名為丸子。

▲▼丸子一開始本來想叫「王子」。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



丸子解散後，3人雖然各自往演藝圈發展，私下仍然維持好交情，視彼此為一輩子的好友。Junior去年才說很懷念當初3人一起工作的時光，小鬼也很希望有機會合體主持外景節目，可惜苦無機會，令粉絲興奮的是，3人不久前在社群網站合體大喊「大家好～我們是丸子。」再度勾起眾人的青春回憶。

▲丸子原本計劃是5人團體。（圖／翻攝自Facebook／小鬼）



▲約從33：52分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）