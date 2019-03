梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

記者潘慧中/綜合報導

13歲梧桐妹(Angel)是賈靜雯的大女兒,目前定居上海求學,她近日和朋友規劃了兩天一夜的南京小旅行,其中一個行程卻讓她有點不舒服,「每次看到關於小朋友跟媽媽的就會想到咘咘、波妞、跟媽媽。」

▲▼梧桐妹最近和朋友去南京玩。(圖/翻攝自Instagram/angelsun619)



請繼續往下閱讀...

梧桐妹28日在Instagram透露這趟南京之旅很好玩,但看了南京大屠殺的相關展覽後,她坦言真的不太舒服,「有些日本人做的事情真的是太誇張了」,看到罹難者和倖存者的口述,難免聯想到媽媽和兩個妹妹,「小孩子也不放過,唉。」

▲梧桐妹看了南京大屠殺的展覽後感性發文。(圖/翻攝自Instagram/angelsun619)



值得一提的是,梧桐妹最近似乎悄悄換了大頭照,從之前和賈靜雯的母女合照、和小妹Bo妞的合照、牽著2個妹妹的背影照,現在換成和媽媽嘴對嘴的親吻照,可想而知即使人在異地讀書,家人在她心中仍是最重要的存在,也讓人知道賈靜雯真的教得很好。

▲梧桐妹悄悄換了大頭照。(圖/翻攝自Instagram/angelsun619)



儘管梧桐妹到上海讀書,賈靜雯、咘咘和Bo妞始終惦記著她,媽媽不只常在節目中提到她,有時候也會帶著二女兒去找她,讓她能感受到媽媽始終如一的愛,她曾感性謝謝媽媽:「儘管現在我不跟妳住了,妳又有了咘咘和波妞,但妳對我的關心依然沒少過。」簡單幾句話道出最真誠的感激,也讓人看到她小小年紀卻非常懂事的一面。

▲梧桐妹和家人感情非常緊密。(圖/翻攝自Instagram/angelsun619)



梧桐妹IG全文:

Nanjing Trip / 南京兩天一夜

lmao everything’s fun except for getting yelled at bc we slept through the morning call @elaine202305 and u paid 50 for nothing

但是exhibition of the nanjing massacre 真的有點不舒服的,每次看到關於小朋友跟媽媽的就會想到咘咘、波妞、跟媽媽。有些日本人做的事情真的是太誇張了,小孩子也不放過,唉。反正這個trip是真的還蠻好玩的 especially at night am i right elaine

大家有機會也可以去參觀一下喔~