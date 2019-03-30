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梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

13歲梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，目前定居上海求學，她近日和朋友規劃了兩天一夜的南京小旅行，其中一個行程卻讓她有點不舒服，「每次看到關於小朋友跟媽媽的就會想到咘咘、波妞、跟媽媽。」

▲▼梧桐妹：真的有點不舒服。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹最近和朋友去南京玩。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

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▲▼梧桐妹：真的有點不舒服。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

梧桐妹28日在Instagram透露這趟南京之旅很好玩，但看了南京大屠殺的相關展覽後，她坦言真的不太舒服，「有些日本人做的事情真的是太誇張了」，看到罹難者和倖存者的口述，難免聯想到媽媽和兩個妹妹，「小孩子也不放過，唉。」

▲▼梧桐妹：真的有點不舒服。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹看了南京大屠殺的展覽後感性發文。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

值得一提的是，梧桐妹最近似乎悄悄換了大頭照，從之前和賈靜雯的母女合照、和小妹Bo妞的合照、牽著2個妹妹的背影照，現在換成和媽媽嘴對嘴的親吻照，可想而知即使人在異地讀書，家人在她心中仍是最重要的存在，也讓人知道賈靜雯真的教得很好。

▲▼梧桐妹：真的有點不舒服。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹悄悄換了大頭照。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

儘管梧桐妹到上海讀書，賈靜雯、咘咘和Bo妞始終惦記著她，媽媽不只常在節目中提到她，有時候也會帶著二女兒去找她，讓她能感受到媽媽始終如一的愛，她曾感性謝謝媽媽：「儘管現在我不跟妳住了，妳又有了咘咘和波妞，但妳對我的關心依然沒少過。」簡單幾句話道出最真誠的感激，也讓人看到她小小年紀卻非常懂事的一面。

▲梧桐妹和家人感情非常緊密。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

梧桐妹IG全文：

Nanjing Trip / 南京兩天一夜
lmao everything’s fun except for getting yelled at bc we slept through the morning call @elaine202305 and u paid 50 for nothing
但是exhibition of the nanjing massacre 真的有點不舒服的，每次看到關於小朋友跟媽媽的就會想到咘咘、波妞、跟媽媽。有些日本人做的事情真的是太誇張了，小孩子也不放過，唉。反正這個trip是真的還蠻好玩的 especially at night am i right elaine
大家有機會也可以去參觀一下喔～

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賈靜雯, 修杰楷, Bo妞, 梧桐妹, 咘咘

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