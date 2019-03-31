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夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

記者潘慧中／綜合報導

夏語心擁有精緻小臉和窈窕體態，是不少人心目中的女神，常分享生活點滴的她，30日在社群網站上傳一張掀衣照，「只給一點點的時間練，再怎麼樣都要讓你出現！」網友狂盯中上方肉色區塊激動喊：「又健康又性感！」

▲夏語心擁有窈窕身材。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

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照片中，可以看到夏語心掀起上衣，刺在胸部下方的英文字句十分性感，肚臍環則是很有個性，不只這樣，水蛇腰和隱約顯現的兩條馬甲線更是格外吸睛，展現苦練已久的健身成果，她笑說拍完這張照片後就立刻大吃一頓。

▲▼夏語心掀衣「狂露肉色」！（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

▲夏語心掀衣秀兩條馬甲線。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

秀出緊實曲線讓不少網友十分崇拜，好友袁艾菲和熊熊都留言寫下：「羨慕！」但夏語心背後其實付出不少代價，不但調整了飲食習慣，運動也是不可少的，除了室內划船課程以外，TRX、泰拳和火箭瑜珈等運動也都有涉獵，累歸累，仍覺得流汗流得很過癮，讓許多人相當佩服她的毅力。

▲夏語心靠運動維持好身材。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

夏語心IG全文：

只給一點點的時間練，再怎麼樣都要讓你出現!
#拍完立刻大吃

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