ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「校草級藝人」排隊買票！　轉頭直盯「被拍4正面照」女網友羞爆：受不了

記者潘慧中／綜合報導

彭于晏和鄧超近日被網友巧遇現身NBA，一起觀賞湖人隊對巫師隊的比賽，他隨後在社群網站上傳排隊買門票的影片，親民形象再度圈粉無數，電暈一票女網友狂喊：「頭髮亂還是很帥！」

▲▼彭于晏（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng ）

▲▼彭于晏和朋友一起排隊買門票。（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）

請繼續往下閱讀...

▲▼彭于晏（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）

照片中，可以看到彭于晏頭髮兩側往旁邊翹起，身穿黑色外套站在售票口前排隊買票，「買幾包爆米花跟hotdog一起買吧！」被問到正在做什麼事時，他搞笑地露出跩笑說：「買票進去看球賽，自己買票！」

▲▼彭于晏（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）

▲彭于晏笑說自己很像觀光客。（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng、mike_fun）

彭于晏在貼文中寫下：「#goodboyslineup（好男孩們排隊吧）#looksotourist（看起來好像觀光客）。」現場觀賞心愛的球隊和球星詹姆斯（LeBron James），讓不少網友心動地說：「好想巧遇」、「我願意幫你買門票！」

▲▼彭于晏（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）

▲▼彭于晏和友人一起朝聖NBA。（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）

▲▼彭于晏（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）

彭于晏為了工作和體態，私底下時常到健身房報到，身邊的工作人員曾透露，他的私生活其實很無趣，「看電影、工作、做筆記、健身、健身、還是健身」，曾在12小時內去了2次健身房，回房間後，反而是工作人員先開始噁心反胃，對於每個飾演的角色，都會投入所有的心思琢磨、鍛鍊自己，才貌雙全的形象獲得不少人喜愛。

▼影片請向右滑。（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）

推薦閱讀

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

野生應采兒看展被拍！　寬鬆衣「遮肚臀」網等官宣：女兒報到了嗎

野生應采兒看展被拍！　寬鬆衣「遮肚臀」網等官宣：女兒報到了嗎

范瑋琪突提「何時能根治憂鬱？」　PO飛翔照吐產後4年心聲

范瑋琪突提「何時能根治憂鬱？」　PO飛翔照吐產後4年心聲

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜：懷孕了！　掀衣曬裸肚照

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜：懷孕了！　掀衣曬裸肚照

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

古娃娃被轟抄襲急下架！　原創YouTuber「現身揪5關鍵」：很不公平

古娃娃被轟抄襲急下架！　原創YouTuber「現身揪5關鍵」：很不公平

蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！　一進行天宮…蔡阿嘎驚「馬上變了」

蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！　一進行天宮…蔡阿嘎驚「馬上變了」

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

周杰倫爆退出《好聲音》　新導師是「大咖歌王」名單曝光！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

彭于晏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳漢典壓力大「開車淚崩」　Lulu曝出道辛酸罰站8小時
  2. 短命婚4天就玩完！　尼可拉斯凱吉閃離小21歲日籍女友
  3. 劉強東陷性侵風暴　奶茶妹神隱半年「大學T＋棒球帽」低調看展
  4. 「校草級藝人」排隊買票！　轉頭直盯「被拍4正面照」女網友羞爆：受不了
  5. 贈獎／這工作超爽的！《電競殺手》帶你進入遊戲世界化身「電競審查員」
  6. 目睹渣男友酒駕殺人！　小模崩潰恍惚「穿紅衣跳樓慘死」…好友隔天收死亡訊息
  7. 莊凱勛、邵雨薇《緝魔》限制級演出　「重口味」畫面宣布世界首映！
  8. 柯有倫香港婚宴娶美嬌妻　思念亡父小黑：相信爸看到了
  9. 紫禁之巔PK舞蹈教父　藍波放話：輸GINO就退休
  10. 「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366