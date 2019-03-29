「校草級藝人」排隊買票！　轉頭直盯「被拍4正面照」女網友羞爆：受不了

記者潘慧中／綜合報導

彭于晏和鄧超近日被網友巧遇現身NBA，一起觀賞湖人隊對巫師隊的比賽，他隨後在社群網站上傳排隊買門票的影片，親民形象再度圈粉無數，電暈一票女網友狂喊：「頭髮亂還是很帥！」

▲▼彭于晏和朋友一起排隊買門票。（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）



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照片中，可以看到彭于晏頭髮兩側往旁邊翹起，身穿黑色外套站在售票口前排隊買票，「買幾包爆米花跟hotdog一起買吧！」被問到正在做什麼事時，他搞笑地露出跩笑說：「買票進去看球賽，自己買票！」

▲彭于晏笑說自己很像觀光客。（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng、mike_fun）



彭于晏在貼文中寫下：「#goodboyslineup（好男孩們排隊吧）#looksotourist（看起來好像觀光客）。」現場觀賞心愛的球隊和球星詹姆斯（LeBron James），讓不少網友心動地說：「好想巧遇」、「我願意幫你買門票！」

▲▼彭于晏和友人一起朝聖NBA。（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）



彭于晏為了工作和體態，私底下時常到健身房報到，身邊的工作人員曾透露，他的私生活其實很無趣，「看電影、工作、做筆記、健身、健身、還是健身」，曾在12小時內去了2次健身房，回房間後，反而是工作人員先開始噁心反胃，對於每個飾演的角色，都會投入所有的心思琢磨、鍛鍊自己，才貌雙全的形象獲得不少人喜愛。

▼影片請向右滑。（圖／翻攝自Instagram／yuyanpeng）

