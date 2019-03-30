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遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）不只是綜藝節目和各大品牌的寵兒，本身也很有生意頭腦，跨界餐飲圈刮起一波旋風，但她近日指出目前遇到的最大問題，感慨地說：「現在真的很多年輕人都這樣。」

▲▼丫頭傻眼。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲丫頭開店至今遇到的一大難題。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

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丫頭在《上班這黨事》透露「員工管理」無疑是一大難題，舉例來說，員工很常在假日消失，無故曠職其實讓人力很吃緊，「可能我們要股東親自下去。」她有次打電話給那位「消失」的員工，卻一直都找不到人，「我心裡真的很急。」

▲▼丫頭傻眼。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲丫頭遇到有員工無故曠職。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

擔心該員工是否發生事故，「我就一整天想著各種電影裡面的劇情。」丫頭整天心懸在半空中，沒想到，對方隔天出現了，「他說因為他宿醉，而且（事前）也不跟我們說他宿醉，他就消失一整天。」讓她真的好無奈。

▲▼丫頭傻眼。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲丫頭聽到原因傻眼。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

主持人陳建州（黑人）聽了則說：「我覺得麻煩就是她的聲音。」丫頭坦言娃娃音很容易沒威嚴，「兇不起來，而且我每次罵員工，他們就這樣瞪大眼睛看我、對我微笑，我心裡想你笑屁啊！？你好好做事，你對我笑幹嘛！？」

▲約從01：45分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）

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