陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄2015年和陳建隆結婚，育有1歲多兒子陳軒恩「棉花糖」，產後積極回歸本土劇，她最近接演《戲說台灣》後感恩表示：「受邀飾演女主角備感榮幸。」沒想到，老公30日晚間PO出她的失控照說：「我是不是該把她抓回來不要拍惹（了）？！」

▲陳子玄2015年和陳建隆結婚。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



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陳子玄前陣子剪了俐落短髮，3月下旬卻突然宣布「長髮重出江湖了」，似乎是為了拍戲而跑去接髮，事隔2天，她在臉書興奮透露：「睽違了八年後接演戲說四千集精緻大戲～！」節目方將使用電影規格的設備，拍攝這齣年度大戲，「對於戲說台灣是個非常重要的里程碑…敬請期待播出囉。」

▲▼陳子玄難得再度以古裝拍戲。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



睽違多時換上古裝，只見陳子玄身穿亮藍色套裝，雙手交叉放在肚子前面，露出自信笑容，不久後，她也分享了現場花絮照，換了一套果綠色褲裝上場，「彰化早安～太陽露臉了，心晴（情）也跟著放晴了。」笑容非常甜美。

▲陳建隆出賣陳子玄的崩壞失控照。（圖／翻攝自Facebook／陳建隆）



沒想到，陳建隆30日在臉書出賣陳子玄的崩壞照，「拍個大戲才幾天就變肖查某了！」可以看到老婆頂著一頭亂髮，眼神變成鬥雞眼，中指貼著鼻子入鏡，他看到這張照片後開始考慮是否要讓妻子別拍了，「不然殺青我可能就認不得她了欸#這誰這誰這誰。」

陳建隆臉書全文：

拍個大戲才幾天就變肖查某了 我是不是該把她抓回來不要拍惹 不然殺青我可能就認不得她了ㄟ

#這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰這誰