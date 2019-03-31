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網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷除了拍戲、上綜藝節目，近來更升格為服飾品牌的老闆娘，生活忙碌仍不忘和粉絲互動，她30日曬出搭高鐵的自拍照，沒想到不久後就引來部分網友告訴她：「女神妳被人拍到～上爆廢公社了！」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲▼曾莞婷在Instagram限時動態和粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

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▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

照片中，可以看到曾莞婷紮起辮子頭露出瓜子臉，身穿紅色滾邊的白針織衫，在Instagram限時動態時而嘟嘴賣萌、時而展現羞澀笑容，她好奇地問粉絲：「你們想知道我要去哪嗎？給你們猜猜看。」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷結束工作後PO照報平安。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

不久後，曾莞婷打卡台中的百貨公司說：「要來跟我巧遇嗎？」並曬出全身照，「我今天造型好像很適合去校唱，你們會想聽我唱歌嗎？」只見她下半身搭配高腰牛仔褲，破洞剪裁露出蜜大腿直逼根部，即使只穿球鞋仍不影響比例。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲有粉絲在台中高鐵站巧遇曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

工作結束後，曾莞婷在臉書和粉絲報平安，殊不知早有人在台中高鐵站巧遇她，對方還PO上網路平台說：「搭車回家巧遇曾莞婷#跪求女神正面照。」她當時只被拍到側身照，身型相當消瘦，儘管沒有正面入鏡，仍舊非常吸睛，而看到自己被偷拍後，她只回了一個字：「哈。」

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