路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

記者潘慧中／綜合報導

本土劇《炮仔聲》播出以來討論度不斷，第59集播出韻如父親騎車載著她的畫面時，背景竟出現一個半裸男子躺地曬日光浴，讓不少網友瞬間出戲：「也太搶鏡了！」

▲氣氛溫馨的同時，背景卻突然出現半裸男。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）



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當時的背景音樂正播放著《城裡的月光》，韻如在機車後座靠著父親肩膀哭泣，並小心翼翼地摟著父親的腰，無論是畫面或氛圍都十分感人，但當機車呼嘯而過時，路旁突然出現疑似只穿內褲的半裸男子，用毛巾之類的東西遮住半張臉，陶醉地曬日光浴。

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）



眼尖網友發現後無不被逗樂，「根本是城裡的走光」、「真的無極限欸」、「萬事俱備只剩海跟沙攤！」但也有觀眾因為當下太感動而沒發現，「說完馬上去YouTube找。」不過有人猜測這可能是劇組故意埋的梗，「這是彩蛋嗎？！」

▲陳小菁在《炮仔聲》中飾演二房媳婦韻如 。（圖／三立提供）



陳小菁戲中飾演二房壞媳婦「韻如」，雖然覺得演惡女很過癮，其實背負不小壓力，每次想到要欺負李燕，「看到她無辜的眼神，心裡都不忍心啊！」她透露每天都有很多台詞得背，必須一直催眠自己是韻如才能狠心使壞，有時入戲太深，一個沒注意就把韻如的氣勢帶回日常，嚇壞身旁的工作人員，她不怕被網友罵，反倒希望大家可以藉由罵韻如來抒發平常的生活壓力。

▲約從16：12分開始。（影／取自YouTube／三立台劇-炮仔聲）