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《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》28日前往花蓮出外景，除了不顧形象下泥沼玩遊戲，一行人還目睹難得的18禁畫面，主持人和來賓紛紛拍下來上傳Instagram限時動態，讓不少網友看傻眼驚呼：「第一次看到！」此外，楊晨熙稍晚更加碼放送深夜福利，和網路女模陳樂樂一起換上比基尼，讓男粉絲大飽眼福。

▲▼《玩很大》驚見18禁畫面！（圖／翻攝自Instagram）

▲▼《玩很大》28日到花蓮出外景。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、yichiachien）

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▲▼《玩很大》驚見18禁畫面！（圖／翻攝自Instagram）

KID（林柏昇）、吳宗憲、陳樂樂和楊晨熙27日在社群網站上傳烏龜交配的過程，「實境秀現場！」公龜甚至不斷發出「啊啊啊」的聲音，一旁有人說：「這是非常具教育意義的現場，這是很難得看得到的喔！」包圍在旁邊的主持人和來賓們無不驚呼連連，網友看了也嘖嘖稱奇。

▲▼《玩很大》驚見18禁畫面！（圖／翻攝自Instagram）

▲▼主持人和來賓都難得看到烏龜交配的過程。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd、jellyc820、happyiii）

▲▼《玩很大》驚見18禁畫面！（圖／翻攝自Instagram）

更驚訝的是，楊晨熙27日深夜悄悄曬出與陳樂樂的比基尼照，並寫下「夜深了…」等字卻讓人睡意全消，兩人同框比出愛心手勢，只見她身穿紅色比基尼，襯托出螞蟻腰ㄦ字曲線，對方則是穿上純白泳裝，背後只用一條細繩綁蝴蝶結固定，讓人充滿無限遐想。

▲▼《玩很大》驚見18禁畫面！（圖／翻攝自Instagram）

▲楊晨熙放送深夜福利。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

黑隊這次請來姚元浩、Popu Lady宇珊和簡懿佳，小鬼（黃鴻升）28日公開該集的夥伴名單，看到高戰鬥值的男來賓，也難怪他會開心地說：「終於換我跟浩哥一隊了吧！」宇珊上次是獲勝的一隊，再度參加節目也有不能輸的決心。

▲▼《玩很大》驚見18禁畫面！（圖／翻攝自Instagram）

▲▼《玩很大》這集的黃黑隊成員。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、bobbyduo）

▲▼《玩很大》驚見18禁畫面！（圖／翻攝自Instagram）

黃隊則請到竇智孔、陳樂樂和楊晨熙，其中網路女模陳樂樂以出演《女警怎麼了》系列短片中的「正妹女警」爆紅，這是她第一次參加《玩很大》，她事後在IG謝謝大家的照顧，「每一個人都超棒，滿滿的正面能量。」似乎已經從遊戲中建立起革命情感。

▲▼《玩很大》驚見18禁畫面！（圖／翻攝自Instagram）

▲網路女模陳樂樂第一次上《玩很大》。（圖／翻攝自Instagram／happyiii）

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玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

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