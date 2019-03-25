KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》23日播出的最新一集，其中一個關卡是隊員乘坐高空鞦韆灑水，另一隊員在底下接水，累積總水量最多的一隊獲勝。黃隊由趙正平負責灑水，卻因為太怕高遲遲不敢拉插銷，就算在底下接水也手滑，氣得部分網友狂罵：「越看越生氣！」對此，節目組也出面緩頰了。

▲趙正平自告奮勇吊鋼絲上去灑水。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



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每回合30秒，總共比賽3回合。第一回合由趙正平代表黃隊灑水，沒想到，他一吊鋼絲上去3層樓高的位置後，遲遲不敢拉插銷，「太可怕了！」就這樣浪費了30秒，吳宗憲再給他15秒的機會，他還是不敢拉開，在上面不斷苦笑，KID只能無助地把水桶往上丟。

▲沒想到趙正平灑水倒水都做不好。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



最後，吳宗憲再給趙正平10秒，他終於鼓起勇氣拉插銷，但KID只接到兩三滴水，輪到梓梓接棒灑水時，他竟不小心手滑打翻水桶，讓KID氣得狂吼：「什麼意思啦！倒也倒不好，接也接不好！」

▲▼KID大吼。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



雖然輸了比賽，KID在幕後仍不忘安慰趙哥：「這真的不能怪你，雖然說你剛剛表現真的不好，但是我們也是當場罵一罵、洩一下憤怒，我們事後是沒有責怪你。」趙正平也坦承表現不夠好，「但我都是衝第一個。」KID也很體諒他畢竟有年紀了。

▲▼節目組也出面替趙正平緩頰。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大Mr.Player）



然而，有部分網友看了十分生氣，直接到《綜藝玩很大》粉絲頁狂罵：「以後可以不要再發趙正平嗎，不然就等企劃老人復健運動時再請他好了，質疑隊友可以什麼，那趙正平你又可以什麼？」對此，節目組也替他說話：「趙哥起碼每個項目都勇敢挑戰了。」節目方表示就算是廢，至少都有踏出第一步挑戰了，「本來大家就各有弱項，怎麼可能人人都是遊戲王？」

▲約從55：44分開始。（影／取自YouTube／我愛玩很大）