野生應采兒看展被拍！　寬鬆衣「遮肚臀」網等官宣：女兒報到了嗎

記者潘慧中／綜合報導

應采兒2010年和陳小春結婚，育有寶貝兒子Jasper，她曾不諱言想生二胎，最近多次被網友發現衣著寬鬆、現身嬰兒用品店，疑似有孕的傳聞甚囂塵上，她最近零偽裝看展覽，以超寬鬆上衣現身，引來不少網友詢問：「妹妹真的來報到了嗎？！」

▲▼應采兒穿寬鬆衣看展。（圖／翻攝自Instagram／yingcaier）



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照片中，可以看到應采兒放下一頭及胸長髮，身穿杏色長版寬上衣，正好能遮住肚子和屁股，下半身搭配貼身八分褲，身材曲線全露，部份網友的焦點卻落在寬衣上、好奇她是否真的懷孕：「真的有孕了嗎」、「Jasper要有妹妹了嗎？」

▲▼應采兒賣萌搞怪。（圖／翻攝自Instagram／yingcaier）



應采兒和陳小春結婚9年，她日前意有所指地說：「做遊戲都要有隊友，我采鵝隊已經有隊友啦，那另一隊呢？」並多次被目擊小腹微凸，數度傳出懷二胎消息，但她不久前公開否認：「有的話我們就會說，但沒有啊！」

▲應采兒疑似有孕的傳聞甚囂塵上。（圖／翻攝自Instagram／yingcaier）



此外，應采兒當天在上海打卡，接連被拍了3張照片，時而嘟起嘴巴賣萌，時而坐在椅子上模仿裝置藝術的動作，看似相當享樂其中，但她在貼文哭笑不得地說：「參觀一下#誌屋藝術，好難懂。」意外釣出不少粉絲深有同感。