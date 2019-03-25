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蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！　一進行天宮…蔡阿嘎驚「馬上變了」

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）2018年7月迎來兒子「蔡桃貴」，不時分享育兒生活。他近日透露兒子連續好幾天都睡到一半突然驚醒，和老婆二伯決定帶孩子去收驚，結果一踏進行天宮，他發現兒子似乎馬上出現「明顯變化」。

▲▼蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡桃貴前陣子掉到床底下。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

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蔡阿嘎24日上傳最新「蔡桃貴第一次去收驚」的影片，他透露前幾天和老婆、兒子睡在同張床上，睡到一半突然傳來「啪啪啪碰」的聲音，原以為是地震，醒來才發現兒子掉到床底下，孩子雖然沒有嘔吐等症狀，卻開始會睡到嚇醒，讓夫妻倆十分擔心。

▲▼蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲▼蔡桃貴連續幾天都睡不好。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲▼蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

聽人家說要帶去行天宮收驚，蔡阿嘎便立刻帶兒子出發，沒想到剛拜拜完，他就有點驚訝地說：「蔡桃貴你來這邊好像變得比較安靜，不會那樣挫挫抖。」孩子的情緒似乎神奇地安定不少。

▲▼蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎發現兒子進去行天宮後，似乎就不會發抖了。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

收驚回家後，蔡阿嘎表示蔡桃貴真的順利熟睡，「二伯隨便拍個兩下就給他睡著，睡得可熟呢！」收驚效果如此有用，讓夫妻倆都嘖嘖稱奇，「這個香油錢花得值得！」

▲▼蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡桃貴收完驚後睡超好。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

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蔡阿嘎, 二伯, 蔡桃貴

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