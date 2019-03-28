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校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

簡廷芮（Dewi）因演出電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏一角爆紅，甜美外貌深植人心。近日飛往越南度假的她，連續分享許多身穿泳裝的激美畫面，卻多以背面入鏡，直到28日凌晨才上傳正面照，讓許多粉絲激動狂喊：「衣服穿好！」

▲▼校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

▲▼簡廷芮最近去越南旅行。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

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▲▼校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

畫面中，可以看到簡廷芮身穿綠色森林風的泳衣，相當映襯她的雪白肌膚，背對鏡頭故意不穿好白襯衫，露出半邊美背和平坦小腹，巧妙遮住泳褲，卻藏不住修長美腿，即使只穿平底涼鞋也絲毫不影響整體比例。

▲▼校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

▲▼簡廷芮難得以泳裝入鏡。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

▲▼校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

背面美照一PO出，不少網友開始跪求正面照，只見簡廷芮一開始笑說：「我害羞」，似乎有點不好意思秀身材，但在粉絲敲碗下，她3小時後上傳一段以正面入鏡的影片，「那個…正面照…先不要吧～（落跑）#只能這樣了#哈哈哈哈哈。」

▲▼校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

▲簡廷芮和網友互動。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

緊實好身材一覽無遺，讓不少男網友狂噴鼻血，看到有人留言：「看不清楚B還是A（罩杯）」時，她則開玩笑回：「可能G。」甚至意外釣出大姊簡婕留言：「妳把我泳衣撐爆了！」她則笑笑地回了一句話：「謝謝。」瞬間逗樂粉絲。

▲▼校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

▲▼簡廷芮身材維持得很緊實。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

▲▼「校花陶敏敏」超正3姊妹曝光。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

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簡廷芮, 校花陶敏敏, 我的少女時代, 簡廷倪, 簡婕

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