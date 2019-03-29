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放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）目前是行腳節目《愛玩客》主持人，日前和小鐘（鐘昀呈）、郭源元前往紐西蘭進行郵輪之旅，大方換上「中門大開」的泳衣入鏡，節目播出後，網友才發現原來她在遊戲過程中一直不慎走光，鐘哥意外目睹後也連忙提醒：「妳的那個要小心一點！胸部都看到了！」

▲▼《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）

▲▼鮪魚邊玩遊戲邊拉泳衣。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）

▲▼《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）

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鮪魚當天身穿一件純白連身泳裝，相當映襯她的健康膚色，正面開洞直逼肚臍的剪裁，辣露東西半球，腿部線條相當勻稱，鏡頭一拍背後，只見她露出半邊美背，無論是正面或背影都非常有看頭。

▲▼《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）

▲▼鮪魚似乎數度走光，節目組都貼心後製上花朵圖案。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）

▲▼《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）

由於玩遊戲必須不停彎腰取泳池的水，鮪魚可說是頻頻遊走在走光邊緣，來回奔跑時不停用手遮胸，「奶快掉出來！好累喔。」但仍相當敬業完成關卡，節目組事後也為她打上「花朵」的後製效果。

▲▼《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）

▲▼鮪魚中門大開的泳裝實在太辣了！（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲▼《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）

事實上，鮪魚是在1月下旬前往紐西蘭錄影，難得有機會搭上郵輪，她當時興奮地說：「在船上除了吃就是睡～原以為會瘦的旅程 又意外囤積了不少脂肪。」在那邊留下不少美麗倩影，「真的太好拍，隨便一處都是極致美景。」

▲約從03：50分開始。（影／取自YouTube／愛玩客）

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