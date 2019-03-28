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古娃娃被轟抄襲急下架！　原創YouTuber「現身揪5關鍵」：很不公平

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber古娃娃（Wawa Ku）常分享美食開箱影片，她近日推出全新企劃《冷笑話憋笑大賽》，卻被網友揪出疑似抄襲了YouTuber「壹加壹」的影片，無論是拍攝手法或標題都很雷同，對於指控，事後除了大動作下架影片，她也表示：「很抱歉造成現在的狀況，會更審慎考量每支影片的規劃。」

▲▼古娃娃被轟抄襲急下架！（圖／翻攝自Instagram／wawawaku）

▲古娃娃在網路上小有名氣。（圖／翻攝自Instagram／wawawaku）

「壹加壹」成員LEAN近日在Instagram限時動態寫下：「冷笑話直接被抄襲一波，還淪為業配主題。」他理解大部份的影片都是從舊有內容下，變化出新元素，「但如何透過不一樣的方式來說並有煥然一新的感受，那就是創作者的能力。」

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▲▼古娃娃被轟抄襲急下架！（圖／翻攝自YouTube）

▲「壹加壹」2018年10月便推出這支影片。（圖／翻攝自YouTube／壹加壹 ILLY and LEAN

然而，當LEAN看到古娃娃的影片後發現，無論是構圖、運鏡、配樂、道具或影片節奏都很相似時，「這對原本辛苦想出來的我們很不公平。」他無奈地說對方拍攝前完全沒有經過詢問，「老實說有點難過～。」

▲▼古娃娃被轟抄襲急下架！（圖／翻攝自Instagram／lingjiepan）

▲▼「壹加壹」成員LEAN收到粉絲私訊才知道被抄襲。（圖／翻攝自Instagram／lingjiepan）

▲▼古娃娃被轟抄襲急下架！（圖／翻攝自Instagram／lingjiepan）

對於網友反應，古娃娃表示自己都有看到，「沒有要逃避或躲藏。」第一時間已經私訊向「壹加壹」道歉，並在當晚下架影片，「以後我在製作影片上也將會更謹慎，謝謝大家。」

▲▼古娃娃被轟抄襲急下架！（圖／翻攝自YouTube）

▲古娃娃已經把影片下架了。（圖／翻攝自YouTube／古娃娃Wawaku）

事後，LEAN表示：「事件的後續，沒有後續。」他目前心情很平靜，沒有要求古娃娃下架影片、也沒有要求任何道歉，「不希望大家期望我們有任何回應，而我的回應也根本不重要，因為並不會我說沒事，事情就消失了。」純粹想說出創作者的想法，「因為這樣的事情依然會存在，只是角色換人而已。」

▲▼古娃娃被轟抄襲急下架！（圖／翻攝自Instagram／lingjiepan）

▲LEAN得知古娃娃下架影片後的反應。（圖／翻攝自Instagram／lingjiepan）

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