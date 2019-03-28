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丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜：懷孕了！　掀衣曬裸肚照

記者潘慧中／綜合報導

直播拍賣主丟丟妹因為總是大手筆送東西，而有了「丟丟」這個綽號，最近卻有半個多月沒更新動態，26日凌晨在社群網站揭開謎底，原來她已經悄悄懷孕了，「我家可愛小寶貝來敲門了呀。」

▲▼丟丟妹凌晨突報喜：懷孕了！（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

▲丟丟妹是知名直播主。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

丟丟妹在臉書透露許多人都問她突然消失的原因，當中其實藏有未滿3個月不能說的秘密，只好等到懷孕趨於穩定才和粉絲分享這份喜悅，「以前是拔拔麻麻保護我，現在換我好好保護我的小東東。」

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▲▼丟丟妹凌晨突報喜：懷孕了！（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

▲▼丟丟妹凌晨報喜：「懷孕了！」（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

▲▼丟丟妹凌晨突報喜：懷孕了！（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

此外，丟丟妹同時附上孕肚照，只見她側身對鏡自拍，掀起上衣裸曬已微微隆起的肚皮，「現在的我很開心幸福 （雖然好胖）。」她也承諾粉絲會早日回歸直播，「等我唄！」喜訊一公開讓粉絲又驚又喜，大家紛紛送上祝福，讓她感動直呼，「謝謝大家對丟丟的關心。丟丟好港（感）動，愛你們。」

事實上，丟丟妹過去是安親班老師，在爸爸建議下才開始接觸直播賣海鮮，豪邁開朗的風格受到網友喜愛，從原本月薪40K到現在翻漲數倍，目前也辭掉老師工作，專心替家裡做直播生意。

▲丟丟妹在網路上有不小名氣。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

丟丟妹每次直播一開都會吸引上萬人觀看，一天營業額最高可到150萬以上，賣東西前一定會來段熱舞，肩帶常因此滑落，有次甚至直接斷掉，但她完全不在乎繼續抖胸，有時還會不經意地將衣服撩起來，假裝解褲頭，形象相當直爽可愛。

丟丟妹臉書全文：

未滿三個月的 不能說的秘密
抱歉 我要告白
好多人好多人在問我 為什麼消失了？（不要再問了）
因為我家可愛小寶貝來敲門了呀

以前是拔拔 麻麻 保護我 現在換我好好保護我的小東東

現在的我很開心幸福 （雖然好胖）
我會肥來的 等我唄
爆蛋丟。 爆蛋丟 爆蛋丟

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