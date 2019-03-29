范瑋琪突提「何時能根治憂鬱？」　PO飛翔照吐產後4年心聲

記者潘慧中／綜合報導

范瑋琪（范范）與陳建州（黑人）育有雙胞胎飛飛翔翔，幸福的家庭生活背後，似乎藏有不少心事，她近日突然在社群網站透露：「我問上帝何時能根治憂鬱？」不只粉絲都很擔心，小亨堡也浮出水面安慰：「我們一直都在妳身旁陪伴著妳。」

▲范瑋琪相當疼愛飛飛翔翔。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）



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范瑋琪日前飛往日本散心，她坦言這是一趟「尋找自己」的旅程，回家後詢問上帝：「何時能根治憂鬱？」看著飛翔兄弟的照片，她慢慢頓悟到「要向小孩學習」的道理，像個孩子般保有單純無慮的心靈，「努力甩開憂鬱情緒，當個小孩。」

▲范瑋琪難得吐露心事。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）



總給人樂觀形象的范瑋琪難得吐露心聲，不少網友都替她感到擔心，小亨堡看了則是心疼地說：「媽媽～妳很棒哦！」不忘提醒對方自己一直會陪伴在身邊，「而我也要當個快樂的兒童。」相互勉勵的話語讓人窺見雙方的好交情。

▲▼范瑋琪盡可能抽空陪伴孩子們成長。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）



事實上，范瑋琪當時是摔了一跤後發現懷孕，加上早產1個多月，她坦言心裡對孩子們有虧欠，「就是想要補償他們很多。」雖然飛翔兄弟現在身體健康，但她透露：「2歲之前我真的是亦步亦趨地守著，我是那種三分鐘就看一下他們有沒有呼吸，緊張型的媽媽。」

范瑋琪IG全文：

這趟尋找自己的日本行回來後，我問上帝何時能根治憂鬱？上帝告訴我一件事：媽媽要跟著你們兩個一起當小孩，因為能進天堂的，都是小孩子～而你們能給媽媽無窮∞無盡的能量，就是你們擁有單純無慮的心靈。